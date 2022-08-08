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不滿前男友散播過夜訊息 她拿菜刀鐵鎚上門理論

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

基隆的李女因不滿鍾姓前男友在臉書上散播2人一起過夜訊息，拿著鐵鎚、菜刀到鍾男位於北巿萬華區住家理論，當場敲破玻璃大門，鍾男躲在房內害怕報警；李女直到警方趕到現場才被制止，依恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，鍾男（35歲）與李女（37歲）交往短短數月，隨即因理念不合分手，但鍾男想復合，李不願下，雙方多月未見面，鍾就在臉書上散布2人一起過夜泡溫泉等訊息。

李女見到鍾男發布的訊息，不滿的拿著鐵鎚、菜刀、剪刀、磨刀器等器具，從基隆跑到鍾男在萬華區西昌街上的住家要與他理論。

鍾男嚇傻不願面對躲在房間內，李女就先拿著鐵鎚敲破鍾男住家的玻璃大門，再移動到房門前，持鐵鎚不斷敲擊鍾男房門。鍾報警後，轄區警方萬華分局員警趕往現場。

警方趕到現場時，見到李女手持菜刀、鐵鎚，警方不敢大意，不斷喝令她放下，她才乖乖配合。鍾對李提出恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損等告訴，警詢後移送台北地檢署偵辦。

李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝
李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝
李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝
李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝
李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝
李女持菜刀、鐵鎚闖入前男友鍾男住家。記者邱奕能／翻攝

基隆 恐嚇 房間

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