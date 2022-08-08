王忠義詐保案依過失致死論罪 台中高分檢以4大理由上訴

王忠義涉嫌弒母詐保案，台中高分院在今年5月底，更二審宣判，認定王在2014年間帶高齡、年長的母親到南投縣國姓鄉遊玩時，獨讓母親脫隊上廁所，沒有盡到「保證人」照顧母親的義務，因此變更檢方在一審時家暴殺人罪的起訴法條，改依過失致死罪，判刑1年2月，台中高分檢以4大理由，認為更二審認定，違反經驗與論理法則、判決理由不備的違法，提出上訴。

台中高分檢表示，全案提出上訴有4大理由，包括一、王忠義有謀財、滅口動機；二、有逃亡自白與逃亡部分的事證；三、案發時地落水點的判斷；四、被告就落水、救護過程說詞矛盾，更二審都未論述。

台中高分檢指出，王忠義替其母辦意外險過程，已顯異常，王案發前經濟不寬裕，夫妻欠債無法清償，王母年已70歲，且中度智障，不合許多保險要件，但執意要為其母投保，且在投保時，還對保險員說「為母投保是要給其他親友一個交代」，若真擔心母親出遊會有風險，為何不直接考慮放棄從事有風險之行為？且投保的過程，與正常投保情節迥異，王母也在投保後，僅約1個半月就意外死亡。

台中高分檢也說， 依據王忠義妻子陳麗雅2015年4月5日警詢筆錄的說法，夫妻是打算移民到印尼養蝦，但移民出國非同小可，豈能完全沒有事前評估，即舉家遷移?若只是要評估移民，何必夫妻一起，獨留小孩在台託親屬照顧？何況陳護照過期，重新申辦工作日也不過1日或數日，為何不能等陳請領新護照，再共同出國？王卻在確定陳無法購得機票後，立即赴機場擬出境，而被檢方攔截，更證明王是在檢警發現其父母死因有異、擔心被捕，畏罪潛逃。

台中高分檢認為，王母溺水的案發地點水流非常平緩、無任何漩渦，若按照更二審認定水深是130至140公分，但王母身高148公分，縱意外落水，只要站立或跳躍，都不致溺死，更何況王母落水處，應在緊臨第一道攔砂壩中間處，而攔砂壩底部有約5、60公分寬的基座平台，與攔砂壩成L型，其母跌在基座上根本不會溺水；縱跌到基座以下，也夠讓王母用手攀住平台，藉此浮出水面或站立，而不致溺水，更二審就此完全未說明理由。