柴油車被誤加95汽油發不動 車主崩潰提告結果出爐

王姓男子去年開柴油車到全國加油站新竹公道路站，對方員工誤加95汽油導致車輛無法發動，王妻身為車主提告求償維修、拖吊等費用，台北地方法院判全國加油站應賠償8萬3500元，可上訴。

王妻主張，加油站員工誤加95汽油後，車輛受損只能拖吊進廠維修，支出23萬餘元維修費、拖吊費；另丈夫平時在新北市上班，每天上午6點半需從新竹市出發，晚上9時許再下班回家，但車子受損後，只能靠高鐵、計程車或租車代步，另要求賠償交通費3萬9615元。

全國加油站承認加錯油，但認為車輛經清理郵箱、更換柴油濾清器等已經會復正常運作，加油站也願意支付維修費4367元和拖吊費、加油費，但王不願意接受、拒絕交車，要求車廠更新零件，此非回復原狀的必要費用。

加油站指出，王不相信專業車廠檢修，而惡意拒絕交車，產生數十天通勤費用，卻要加油站全數承受，實在無理。