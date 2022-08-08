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惡男偕妻強押八大妹回家陪酒還指侵 狡辯被法院打臉

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市楊姓男子有情感糾紛，透過對方女同事找人不成，竟將無辜同事強拉上車，命黃姓妻子開車返家，在車上指侵得逞，並帶她回家要求陪喝酒，被逮後狡辯是「她自己脫褲子」；法院痛斥他毫無悔意，依強制性交罪判有期徒刑4年6月、妨害自由罪判4月。

黃女擔心被楊男毆打才犯案，只被判拘役50天，緩刑2年。全案可上訴。

檢警調查，楊男與被害女子「喬喬」（化）的同事有情感糾紛，去年11月20日晚上10時許至中壢區小吃店詢問對方下落，見喬喬不理不睬，楊就強拉她手臂想拖上車，被其他員工喝止才沒得逞。

楊男不死心，跑到喬喬位在平鎮區住處附近徘徊，並命妻子黃女開車在一旁等候，直到21日凌晨1時許喬喬搭計程車回家，楊隨即現身，強行押她以頭下腳上方式上車，再命妻子開車載3人及另一陳姓友人回平鎮區住處。

途中楊男用布蓋住喬喬頭部，不顧她反抗，以手指侵入下體數次得逞。

到家後黃女先回2樓房間休息，楊男則拉喬喬到3樓倉庫，要她陪同喝酒；喬喬一直等到凌晨4時許楊喝醉，顧不得鞋沒穿、包包沒拿，趕緊逃離現場，請超商店員報警，當場逮醉醺醺楊男及黃女。

楊、黃到案後均坦承妨害自由，但楊矢口否認性侵，辯是當時後座還有陳姓女友人，位置不大，所以讓喬喬頭朝地、腳朝天，見她掙扎、有打她屁股，又辯喬喬到家後為了小費自行脫褲、同意撫摸下體等。

但喬喬驗傷時在下體檢出楊男染色體，且前後說法一致，法院不採信楊說詞。另檢警也發現，楊案發前曾對黃女施暴，她擔心被打才協助犯案。

桃園地院認為，楊男只因與喬喬同事有情感糾紛，就波及無辜，不但剝奪她行動自由近3小時，指侵後還顛倒是非、毫無悔意，依強制性交罪判有期徒刑4年6月、妨害自由罪判4月；黃女顧慮遭施暴才犯案，僅負責駕駛車輛，事後也認罪，處拘役50天，緩刑2年。全案可上訴。

桃園楊男強押小吃店小姐上車指侵，還帶回家要求陪酒，事後辯稱是她自願，法院痛斥他顛倒是非、毫無悔意。示意圖／ingimage
桃園楊男強押小吃店小姐上車指侵，還帶回家要求陪酒，事後辯稱是她自願，法院痛斥他顛倒是非、毫無悔意。示意圖／ingimage

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