人夫出軌女同事辯未至摩鐵開房 2通簡訊曝足跡還是栽了

高雄已婚的林姓人夫被妻子發現和張姓女同事打的火熱，還聊到摩鐵房型和價格，去年7月兩人到摩鐵開房，被妻子氣得提告求償百萬，林男、張女否認共赴摩鐵，但法官調閱兩人通聯，發現兩人當天下午2點、4點各自收到廣告簡訊，基地台位置正好覆蓋摩鐵範圍，認定兩人在摩鐵「足跡重疊」，判應賠林妻20萬元。

判決指出，林男和妻子結婚9年，去年6月間，林妻發現林男在臉書和張姓女同事互動親暱，兩人不僅透過Messenger互傳「愛妳」、「愛你，又多了一個地方可以和你聊天ㄟ」，還大方討論小港某間摩鐵房型、價格，最後相約在去年7月18日共赴摩鐵，一待就是3小時。

林妻懷疑出軌丈夫出軌，認為兩人交往侵害到她配偶權，氣得持證據對兩人提告，求償100萬元。林男、張女挨告後，撇清互動親暱，稱兩人雖然任職同公司，但都有遵守男女交往分際，且林妻所提的臉書帳號，都不是他們兩人所有。

高雄地方法院審理時，法官根據張女的臉書頁面，發現暱稱與張女LINE上暱稱一樣，且臉書上還有張女跟她女兒照片，至於林男，Messenger對話框內的大頭貼照，也是林男本人照片，且林的英文名字，也跟Messenger一樣，認定臉書上對話截圖就是張女、林男本人。

去年7月18日下午2時許，張女、林男被林妻抓包共赴摩鐵，張女承認有開車摩鐵，否認和林男一起待在房間內；但法官調閱林男通聯記錄，發現他在當天下午4時52分許，曾收到廣告簡訊，距離摩鐵退房時間僅差1分鐘，且簡訊發送基地台，正好覆蓋摩鐵範圍。

而同天下午2點9秒，張女也正好收到廣告簡訊，發訊基地台位置，與林男收到簡訊基地台相同。林男辯稱當時他是到摩鐵附近的知名鴨肉攤購買晚餐，可能因此收到簡訊，但林又提不出到鴨肉攤購買晚餐的證據，因此認定兩人當天下午「足跡重疊」，確實曾待在同一摩鐵房內。

法官認為，摩鐵具有高度隱密性，公眾人物與配偶以外異性進出汽車旅館，被渲染影射婚外情者層出不窮，可見摩鐵並非已婚男女正常交往的場所，兩人互傳送曖昧訊息，並一起進入摩鐵行為，已逾越一般男女正常交往分際。