楊植斗按鈴提告陳時中團隊涉賄選 呼籲檢調追查金流

民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢傳出時薪600元的工讀貼文，引發外界議論。國民黨台北市大安文山市議員參選人楊植斗今早按鈴提告陳時中團隊涉賄選，表示學生還要在台下坐著，看陳時中競選影片來洗腦，憂會改變選民的投票意向；另外，這筆資金的流向也是追查重點，檢調應該去了解。

楊植斗今早赴地檢署，依公務人員選舉罷免法第99條，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，要按鈴提告陳時中團隊。

楊植斗指出，陳時中8月13日於大直典華辦理造勢大會，一名李小姐在臉書社團公開發文，表示要徵求工讀人力，以兩小時600元，時薪相當於300元，工作主要是幫陳時中造勢，坐在台下看影片，但是主持人介紹到邱達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌，吹口哨也可以。

楊植斗表示，他實際上發出打工資訊的李小姐透過line來聯繫，表示原先的確有此活動，李小姐改口說「是活動搬運東西的誤餐費」並用LINE回覆說「活動取消」。

楊植斗今天也提供音檔，內容為李小姐確認有陳時中造勢的相關活動，且活動費用是「現領」，工作內容是「拍手造勢」。他說，打工內容極有可能影響選民之投票意願，並期約行使一定之投票意思，如今李小姐改口說是「搬重物的誤餐費」，到底是陳時中團隊怕事件延燒，對李小姐下封口令，還是對方已經招募了足夠的人選，足以影響選舉。

楊植斗表示，8月13日這場活動，被叫去當工讀生的同學，收了兩小時600塊，高於一般打工基本薪資的薪水，去到現場一定會有鼓噪「幫忙陳時中拉票」、「這票一定要投給陳時中」等語，決定選民意向，也有直接表態的動作。

楊植斗表示，這些學生還要在台下坐著，看陳時中競選影片來洗腦，這些誘惑會不會改變選民的投票意向？會不會影響學生？會不會洗腦？顯而易見。