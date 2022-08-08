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假交易掏空公司1.5億 德信證券董事長林冠百3人遭訴
德信證券前董事長林冠百因個人積欠上億元債務，竟與子公司德信創投、德信創管董事長吳昌陽，及服飾品牌獨身貴族少東馮冠皓，共謀製造德信收購獨身貴族股權假交易，掏空公司1.525億元，還製造金流斷點，隱匿犯罪所得。台北地檢署今偵結，將3人依違反證交法非常規交易、特別背信及洗錢防制法等罪嫌起訴。
檢方起訴指出，自2017年9月至2019年2月擔任德信證券董事長的林冠百，2018年7月間向金星國際投資借款320萬美元及台幣300萬元，後來他為了償還債務，於是利用自己身為德信證券董事長，著手安排以德信證券、德信創投進行假交易，藉此掏空公司還債。
檢方調查，林冠百找上德信證券百分之百轉投資子公司德信創投、創管董事長吳昌陽，以及獨身貴族少東馮冠皓配合，假藉德信創投虛偽收購馮男名下獨身貴族、伸地實業、坤冠實業等公司股權方式，掏空德信證券、德信創投資金，用以償還林冠百借款和進行個人投資。
林、吳兩人為規避德信證券投資金額超過1億元，須經董事會審查的公司規定，與馮男合作將投資金額分拆至馮男實質掌控的3家公司，將每筆金額控制在5000萬元以下。同時為製造金流斷點，掩飾或隱匿犯罪所得，3人再藉由馮男名下諸多公司帳戶頻繁轉帳至其他人頭帳戶，將掏空的資金挪為私用。
經金管會察覺德信及上述人等金流有異，轉交檢調進行偵辦。當馮男發覺東窗事發，為撇清責任，辯稱與德信和林、吳等人複雜的金流，是出於林男詐騙自己投資中國大陸翻拍的偶像劇「王子變青蛙」版權，還反告林冠百詐欺。但檢方調查後，認為馮男單方面口說無憑，就詐欺部分將林男不起訴。
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