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柴油車遭加油站誤加95汽油 索賠近30萬判賠8萬

中央社／ 台北8日電

王姓男子去年8月間駕駛柴油車到新竹縣一家加油站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，導致王男車子損害。王男求償近30萬元。台北地院判決加油站須賠償王男8萬3500元。可上訴。

判決指出，王男去年8月16日駕駛自用小客車到新竹縣一家加油站加油，加油站員工誤將95無鉛汽油加入王男限柴油專用的車輛，導致車輛受損無法發動，王男請拖吊業者將車拖到車廠維修，期間搭乘大眾交通工具及租用車輛通勤。

王男提起民事訴訟，要求加油站支付拖吊費新台幣1500元、車輛維修費23萬2728元、代步交通費3萬9615元。

加油站表示，員工在事發當天的確加錯油，王男車輛經原廠修車廠的專業技師清理油箱、更換柴油濾清器及相關檢修及測試後，已恢復正常運作，因無相關零件損壞故不需更換，維修費共計4367元。

加油站指出，王男拒絕原廠維修方式而拒絕交車，並單方面要求更新相關零件，索費超過20萬元，但此非回復原狀的必要費用，也產生數十天的交通費用，加油站無法全數承受。

台北地方法院審理後認為，王男車輛拖吊費用是事故後的必要支出，應予准許；車輛維修費用扣除折舊後，應賠償5萬4000元；代步交通費應賠償2萬8000元，總計應賠償8萬3500元。全案可上訴。

王姓男子去年8月間駕駛柴油車到新竹縣一家加油站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，導致王男車子損害。示意圖／ingimage
王姓男子去年8月間駕駛柴油車到新竹縣一家加油站加油，加油站員工誤加95無鉛汽油，導致王男車子損害。示意圖／ingimage

加油站 新竹

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