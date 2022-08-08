低胸辣妹夜店狂歡完醉上路 高警一攔她吹出超標酒測值

高雄29歲林姓女子6日凌晨到夜店狂歡，嗨到凌晨3時許騎機車離開，無視一旁有警察在等紅燈，逆向又將車停在紅線上，警方攔查時聞到她身上滿滿酒味，林女卻稱「沒有騎車，只是移車」，馬上被目擊全程員警打臉，測得呼氣酒測值每公升0.34毫克，當場依公共危險罪嫌逮捕她。

警方調查，林女6日和好友到苓雅區知名夜店「Muse」狂歡，喝了2、3杯調酒後離開夜店，卻不顧自己有些許酒意，騎機車離開夜店，但騎了約一個街口，行經四維路、仁德路口時，卻無視員警在旁等紅燈，直接在員警眼前逆向騎車，又將機車停在紅線上。

員警見林女違規，上前盤查身分，一靠近林女就聞到身上散發的酒味，但林女卻辯稱「我沒有要騎回家，只是移車」，員警當場打臉「都看到妳騎車了，還騎了一段距離，就是有駕駛」。

警方再問林女「有沒有喝酒？」林女辯，「我沒喝，我朋友有喝！」但酒味躲不過，當場要求林接受酒精測試，林女呼氣酒測值達每公升0.34毫克，林女百口莫辯，認了自己酒駕。警詢後，依公共危險罪嫌將林女移送地檢署偵辦。 林女酒後在警方面前違規，呼氣酒測值超標，被依公共危險罪送辦。圖／讀者提供 林女酒後在警方面前違規，呼氣酒測值超標，被依公共危險罪送辦。圖／讀者提供 林女酒後在警方面前違規，呼氣酒測值超標，被依公共危險罪送辦。圖／讀者提供

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