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悲！79歲老翁悶死照顧50年的腦麻女兒 有罪定讞要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

79歲陳姓老翁照顧先天性腦性麻痺女兒半世紀，前年見女兒牙痛吃藥也無效，親手用棉被悶死女兒再尋短，陳送醫獲救，檢方依殺人罪起訴，一、二審判陳翁2年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳姓夫婦育有2女1子，次女年約半百，從小罹患先天性腦性麻痹，臥病在床生活無法自理；陳妻後來身體開刀，無力照料女兒，由陳翁單獨照顧。女兒長年受無微不至照顧，沒有生褥瘡。

2020年2月29日半夜，女兒牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，吃了止痛藥沒效，陳翁認為女兒活得很痛苦，想替她結束苦難一生，拿起棉被悶住她口鼻，女兒斷氣後，陳輕生。

陳妻隔天清晨6時許睡醒，到女兒房間察看，報案求救，女兒送醫不治，陳撿回一命，因他罹患憂鬱症，先住院治療。

一審認為，陳清醒後能清楚回答問題，也表示後悔，「我知道這是有罪的」，認為陳長期處在焦慮與憂鬱中，加上新冠肺炎疫情影響無法帶女兒就醫，壓力之下才認為讓女兒死去是解脫。

家屬希望陳不要被關，並證稱他「非常愛女兒」，一審認為陳往後人生都會受到「良心監牢」禁錮，要不要讓他入獄實有審酌餘地，籲請有赦免裁量權的總統能發布特赦令，避免刑罰過苛。

二審開庭時，法官曾形容本案是「被社會遺忘的人」，審理後認為陳符合自首可減刑，也符合「情堪憫恕」減刑條件，但陳認知功能未缺損，也非失智，案發當下沒有幻覺、妄想、思考障礙，駁回上訴，維持一審判決，判陳翁2年6月徒刑，依刑法規定，陳翁無法緩刑；案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

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陳姓老翁悶死臥床50年的腦麻次女，被依殺人罪判2年6月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
陳姓老翁悶死臥床50年的腦麻次女，被依殺人罪判2年6月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

憂鬱症 新冠肺炎

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