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藍營按鈴控陳時中雇走路工 莊瑞雄：競選總部毫無所悉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

民進黨台北市長參選人陳時中後援會遭爆聘請時薪600元走路工，競選總部發言人莊瑞雄駁斥此訊息「是假的」，但國民黨台北議員參選人楊植斗表示有掌握新證據，今天仍按鈴控告陳時中競選團隊涉嫌賄選。莊瑞雄表示，光LINE線上召募志工報名人數已有1000人，擺著這些志工反而花錢請走路工，讓人匪夷所思。

莊瑞雄昨表示，競選辦公室及各後援會均已查證過，張貼文章的女生並非後援會幹部，陳時中自7月17日接受徵召後，所有組織行程場子都非常熱絡，沒有動員這回事，訊息「是假的」。

但楊植斗與發出打工資訊的李小姐透過LINE聯繫後，認為原先的確有此活動，最後因故取消，該打工活動並非「假訊息」，因此今早仍前往地檢署按鈴提告陳時中競選團隊賄選。

陳時中今至貓空體驗採竹筍、喝筍湯行程時，針對走路工事件，莊瑞雄回應，經過競選總部及各個後援會系再次查證，確認陳時中競選總部及各個後援會沒有任何一個人雇用志工或是臨時工，至於網路是誰發這樣的文章，或是找人做什麼事情，是否真實存在，競選總部毫無所悉。

莊瑞雄說，競選總部成立後，在LINE線上召募志工，光是報名人數已達1000人，每天要煩惱的是如何趕快訓練志工協助競選工作，「擺著這些志工不用，反而花錢聘請走路工，讓人匪夷所思」。

陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，走路工訊息是假的，光是LINE線上召募報名的志工人數已達1000人，不用這些志工反花錢聘請走路工，讓人匪夷所思。記者胡瑞玲／攝影
陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，走路工訊息是假的，光是LINE線上召募報名的志工人數已達1000人，不用這些志工反花錢聘請走路工，讓人匪夷所思。記者胡瑞玲／攝影

陳時中 莊瑞雄 競選總部 2022大選 台北市長

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