獨／查檢舉人個資 奧運跆拳銅牌女警官紀淑如遭記過調職

曾在2000年雪梨奧運獲得跆拳銅牌的紀淑如轉任警職，爭議不斷，擔任派出所長時，一年浮報嘉獎608支，被記過2支；今年高市警局爆發員警洩漏個資案，刑大自檢，查出紀任警務員時，不滿遭檢舉，以警用電腦查對方個資17筆，將她記大過，調往他分局，並列案例教育。

由於去年8月間高雄市警局陸續爆發6名員警疑洩漏個資給徵信業者案，市長陳其邁曾公開說，啟動調查，追究行政管理責任。

6名員警被依照受賄、洩漏國防以外秘密及違反個資法等罪部分起訴時任高雄市警察局長、現任警政署長的黃明昭，當時也曾對外表示，將依檢察官偵結起訴內容，從嚴追究相關主官管考監不周責任，以達警惕作用。

市警局各單位後續展開自檢，市刑大發現，紀淑如於去年6月擔任刑大警務員期間，承辦案件時，遭一名男子檢舉辦案不當，紀不滿遭對方檢舉，以「警政知識聯網系統」查對方個資，共有17筆紀錄。

市刑大調查期間，紀淑如曾辯解指示查詢對方是否有通緝身分，但卻無任何偵查作為，認為紀非因公查詢民眾個資，審酌她身為中階幹部，曾歷練所長、警備隊長等主管職務，對非因公查詢應有所認知，行為違反紀律，將紀懲處一大過處分，今年3月被調往前鎮警分局，並將此案列為案例教育。