陳時中疑發走路工 羅智強接班人楊植斗赴北檢告賄選

國民黨台北市議員參選人楊植斗今天帶著一份錄音檔到北檢告發民進黨台北巿長參選人陳時中等人違反選罷法，指他周六的造勢大會以2小時600元雇走路工，工作內容就是參加活動拍手造勢，且費用還是現領，涉嫌賄選，希望司法能查明真相。

據了解，北巿前議員羅智強辦公室主任楊植斗因出馬競選議員，被稱羅智強接班人，他今天告發對象包括陳時中、當天主辦造勢大會的高雄市土木技師常務理事丘達昌及負責在網路上召募人手的一名李姓小姐。

楊植斗係針對8月13日陳時中將於北市大直典華飯店辦理造勢大會，而李女透過網路「國立臺北科技大學_全體學生」臉書社團，公開發文徵求工讀生人力，工作內容僅需為陳時中、丘達昌拍手丶吹口哨，以及坐在台下看影片、高喊陳時中凍蒜，回去並幫陳拉票，時薪2小時600元，遠高於一般打工薪水行情。

後來事情曝光，遭陳時中辦公室發言人莊瑞雄駁斥為假消息，李女立刻改口表示原先的確有此活動，後來因故取消。為此楊植斗現場也提供一份錄音檔，內容是有網友先向李女確認該造勢大會上述工作內容，後來李女又改口說是「搬重物的誤餐費」。

楊植斗質疑，這樣的轉折，代表的是陳時中團隊怕事件延燒，對李小姐下封口令？還是他們已招募足夠人力足以影響選舉？因為在當初溝通的工作內容中，尚包括要參加學生在台下看陳時中競選影片洗腦，這些會不會改變選民投票意向，而影響選舉？