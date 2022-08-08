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助毒梟議員顏旭懋運毒 東港船長船東重判無期徒刑

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

雲林縣議員顏旭懋被控以漁船走私安毒來台，屏東地檢署4月底偵結起訴，求處無期徒刑、併科1500萬元罰金。協助運毒的東港籍漁船「祥湧6號」船東陳耀華與船長莊啟義等人，屏東地院依運輸二級毒品罪，判處陳、莊兩人無期徒刑，褫奪公權終身，並查扣上千萬元犯罪所得，另有6名共犯被處13年半不等徒刑，可上訴。

判決書指出，陳耀華為「祥湧6號」漁船船東，莊啟義原為「漁百財9號」漁船船長，兩人透過中間人與顏旭懋搭上線，先後取得逾千萬元報酬，並獲顏入股投資，參與集團運毒。原計畫由「漁百財9號」負責運送，「祥湧6號」掩護，因「漁百財9號」未如期完成修繕，改由「祥湧6號」接運，仍由莊啟義擔任船長。

去年4月間，莊啟義受顏旭懋指示，從新園鹽埔漁港報關出港，前往東沙島東南方90浬處，向不明船舶接駁30袋約640公斤安毒，運返台灣並成功闖關。但莊啟義入港後，向陳耀華表示未取得全部報酬即不下貨，且要見到顏旭懋。顏獲悉才約莊在汽車旅館商談，協議先取得4袋安毒變現。後因陸運過程被岸巡人員發現，檢方指揮警、巡等單位展開查緝，才瓦解顏旭懋走私運毒集團。

屏東地院合議庭認為莊啟義等人運毒牟利危害甚鉅，依運輸二級毒品罪判處莊啟義及陳耀華兩人無期徒刑，褫奪公權終身，並追繳莊犯罪所得767萬1000元、陳不法所得550萬6000元，協助運毒的陳俊嘉判刑13年6個月，洪凱祥判刑11年6個月，郭冠廷、粘元榤各判刑10年，涂宏德判7年，黃志生判6年2個月。

此案關鍵人物顏旭懋，屏東地檢署4月底偵結起訴，求處無期徒刑、併科1500萬元罰金，並罕見建議法院繼續羈押到判決定讞執行為止。屏東地院裁定7月29日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

雲林縣議員顏旭懋走私安毒遭求處無期徒刑，協助運毒的東港籍漁船「祥湧6號」船東陳耀華與船長莊啟義，一審被判無期徒刑。圖／取自顏旭懋臉書
雲林縣議員顏旭懋走私安毒遭求處無期徒刑，協助運毒的東港籍漁船「祥湧6號」船東陳耀華與船長莊啟義，一審被判無期徒刑。圖／取自顏旭懋臉書

屏東 毒品 走私

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