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年輕同居女厭食亡 「男長輩」因堅持帶她出院被判刑
劉姓男子十幾年前將素昧平生的女子帶回家同居，因女子罹患厭食症帶她就診，卻不顧醫師囑咐女子應住院觀察，致女子病死家中，被訴遺棄致死罪；台北地院審理，今天改依過失致死等罪判劉有期徒刑5月，緩刑2年。
劉否認遺棄致死罪，辯稱「我有帶她看病」，承認過失致死罪，也承認曾盜領被害人1200元，合議庭審結，改依過失致死，詐欺2罪分別判劉4月、2月徒刑，訂應執行刑5月，緩刑2年，命劉服義務勞務120小時，犯罪所得沒收。可上訴。
現年60多歲的劉稱，十幾年前在路上遇到小自己20幾歲的被害人，得知對方離家出走、無家可歸，好意收留，但強調與女子並無情愫，單純是朋友，「是以長輩身分照顧她」，還說女子在家時「她睡床上，我睡地板」。
檢方指控，被害人住進劉的套房後，2018年因腸套疊致一吃東西就嘔吐，罹患厭食症，因長期不進食身體虛弱，劉協助她就醫，門診醫生囑咐應住院治療、觀察，劉卻2度堅持要帶女子回家。
被害人後來病變暴斃劉的家中，劉打電話報警，隨即離家出走，檢警相驗發現女子死時瘦成「皮包骨」，查辦劉的刑責。
命案偵辦期間，被害人家屬現身稱，女子離家許多年、不知去向；劉一度到案否認不讓被害人住院，稱是女子自己想回家療養，待檢方再度傳喚，劉即不出庭。
檢察官為釐清案情，傳喚台北市立聯合醫院和平院區的醫護人員作證，醫護證稱，醫生認為女子病況惡劣，2度囑咐女子應該住院觀察、治療，劉卻堅持帶女子回家，檢方因而對劉發布通緝，並起訴他。
檢察官偵辦認為，劉與被害人共同生活，負有保護、扶助義務，他明知女子沒有自救能力，卻使對方脫離可提供照顧的醫療院所，有犯罪故意，劉犯遺棄致死罪。
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