快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕同居女厭食亡 「男長輩」因堅持帶她出院被判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

劉姓男子十幾年前將素昧平生的女子帶回家同居，因女子罹患厭食症帶她就診，卻不顧醫師囑咐女子應住院觀察，致女子病死家中，被訴遺棄致死罪；台北地院審理，今天改依過失致死等罪判劉有期徒刑5月，緩刑2年。

劉否認遺棄致死罪，辯稱「我有帶她看病」，承認過失致死罪，也承認曾盜領被害人1200元，合議庭審結，改依過失致死，詐欺2罪分別判劉4月、2月徒刑，訂應執行刑5月，緩刑2年，命劉服義務勞務120小時，犯罪所得沒收。可上訴。

現年60多歲的劉稱，十幾年前在路上遇到小自己20幾歲的被害人，得知對方離家出走、無家可歸，好意收留，但強調與女子並無情愫，單純是朋友，「是以長輩身分照顧她」，還說女子在家時「她睡床上，我睡地板」。

檢方指控，被害人住進劉的套房後，2018年因腸套疊致一吃東西就嘔吐，罹患厭食症，因長期不進食身體虛弱，劉協助她就醫，門診醫生囑咐應住院治療、觀察，劉卻2度堅持要帶女子回家。

被害人後來病變暴斃劉的家中，劉打電話報警，隨即離家出走，檢警相驗發現女子死時瘦成「皮包骨」，查辦劉的刑責。

命案偵辦期間，被害人家屬現身稱，女子離家許多年、不知去向；劉一度到案否認不讓被害人住院，稱是女子自己想回家療養，待檢方再度傳喚，劉即不出庭。

檢察官為釐清案情，傳喚台北市立聯合醫院和平院區的醫護人員作證，醫護證稱，醫生認為女子病況惡劣，2度囑咐女子應該住院觀察、治療，劉卻堅持帶女子回家，檢方因而對劉發布通緝，並起訴他。

檢察官偵辦認為，劉與被害人共同生活，負有保護、扶助義務，他明知女子沒有自救能力，卻使對方脫離可提供照顧的醫療院所，有犯罪故意，劉犯遺棄致死罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官 醫護人員 命案

延伸閱讀

外派德國慘被解雇 女偽造租約被房東跨海打臉獲判緩刑

詐領助理費百萬 台南前議員夫妻認罪繳回所得獲緩刑

氣炸！疫情關係期末考改線上 男大生遭同學惡整僅拿8分

憋4年！警大生好奇女生宿舍長怎樣 畢業後擅闖獲緩刑

相關新聞

「躲太陽」條款待立法通過 駕駛人若肇事仍須究責

夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停...

等不及「泄了」 怪室友占浴廁拿糞抹她臉被判刑

黃姓女子不滿劉姓女室友占用浴廁過久，以自己的糞便塗抹在劉女身上，被訴公然侮辱罪；台北地院審理，黃女否認犯罪，法官根據房客...

牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，...

穿西裝戴「狼」字胸章恐嚇包商 張安樂保鑣等7人遭訴

綽號「白茉莉」的統促黨田單黨部副主委及捍衛隊副隊長邱晉芛，2020年擔任北市財團法人承天武聖廟負責人期間，因與整修寺廟的...

不滿前男友散播過夜訊息 她拿菜刀鐵鎚上門理論

住基隆的李女因不滿鍾姓前男友在臉書上散播2人一起過夜訊息，拿著鐵鎚、菜刀到鍾男位於北巿萬華區住家理論，當場敲破玻璃大門，...

路肩開至減速車道未打方向燈被檢舉 不服提訴訟仍敗訴

新北市日前有駕駛人於路肩開放時段由路肩進入減速車道，遭後方車輛檢舉未打方向燈。遭檢舉駕駛人聲稱該時段行駛路肩車輛都是要下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。