影／彰檢新建大樓電纜遭竊 確診竊嫌獲法院交保繼續偷

彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的臨時工，且主謀王姓男子被逮後才發現確診，檢方將他聲押，但彰化地方法院裁定交保，王男又籌不出一萬元交保金，法官要員警到王男家中幫嫌犯拿保釋金，王男順利交保後，與同夥繼續偷，被南投警方逮到，彰檢今依竊盜罪嫌起訴王男等3人。

彰化地檢署正在施工的新建大樓6月11日深夜被竊賊侵入，剪斷約60公尺的電纜線偷走，檢方立即指揮警方追查後，發現家住南投草屯的王男（33歲）兄弟和黃姓男子(28歲)涉有重嫌，原來黃男今年5、6月曾在地檢署新建大樓工地打零工，他得知王姓友人有在銷贜電纜線，即夥同王姓兄弟和另一名男子共4人摸黑潛入工地行竊。

警方循線追查到王姓兄弟，6月21日到草屯將主嫌王姓男子拘捕回彰化，王男才說他確診，警詢後依竊盜罪將他移送彰化地檢署偵辦。檢方聲押，但法院裁定他1萬元交保，王男說身上沒那麼多錢，依法應通知家屬拿保釋金來辦交保，但王男說沒人可以幫他辦交保，依規定若未在限定時間內辦交保，就需收押，

但法官即要員警「服務到家」到南投草屯幫王男向弟弟拿保釋金，幫他完成交保。

彰檢對於王男被交保提出抗告，台中高分院發回更裁,法院再傳訊王嫌要開羈押庭，但王嫌傳訊不到，法院將拘提王嫌時，王嫌又在南投犯案，7月底被南投警方逮到王嫌等3名共犯，再次被南投檢方聲押獲准。

檢方今天將王嫌等3名嫌犯依竊盜罪起訴，不過有檢察官私下替員警抱不平說，「早上執法抓嫌犯，晚間就要執法員警深夜翻山越嶺幫嫌犯拿保釋金這樣合理嗎?」而有毒品和竊盜前科的王男交保後又犯案。

彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，法官當時是審酌王嫌對案情已交代清楚，且坦承犯行，王嫌雖有竊盜前科，但犯案時間已是在2012、2013、和2019年間，且2020年服刑執行完畢後就未再犯案，更考量到王嫌確診，基於防疫考量才會將王嫌交保，但王嫌家人（也犯案的弟弟）也確診，基及便民需求，並在徵得員警同意下，才會請警方到南投王家拿保釋金。