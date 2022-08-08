快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰檢新建大樓電纜遭竊 確診竊嫌獲法院交保繼續偷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的臨時工，且主謀王姓男子被逮後才發現確診，檢方將他聲押，但彰化地方法院裁定交保，王男又籌不出一萬元交保金，法官要員警到王男家中幫嫌犯拿保釋金，王男順利交保後，與同夥繼續偷，被南投警方逮到，彰檢今依竊盜罪嫌起訴王男等3人。

彰化地檢署正在施工的新建大樓6月11日深夜被竊賊侵入，剪斷約60公尺的電纜線偷走，檢方立即指揮警方追查後，發現家住南投草屯的王男（33歲）兄弟和黃姓男子(28歲)涉有重嫌，原來黃男今年5、6月曾在地檢署新建大樓工地打零工，他得知王姓友人有在銷贜電纜線，即夥同王姓兄弟和另一名男子共4人摸黑潛入工地行竊。

警方循線追查到王姓兄弟，6月21日到草屯將主嫌王姓男子拘捕回彰化，王男才說他確診，警詢後依竊盜罪將他移送彰化地檢署偵辦。檢方聲押，但法院裁定他1萬元交保，王男說身上沒那麼多錢，依法應通知家屬拿保釋金來辦交保，但王男說沒人可以幫他辦交保，依規定若未在限定時間內辦交保，就需收押，

但法官即要員警「服務到家」到南投草屯幫王男向弟弟拿保釋金，幫他完成交保。

彰檢對於王男被交保提出抗告，台中高分院發回更裁,法院再傳訊王嫌要開羈押庭，但王嫌傳訊不到，法院將拘提王嫌時，王嫌又在南投犯案，7月底被南投警方逮到王嫌等3名共犯，再次被南投檢方聲押獲准。

檢方今天將王嫌等3名嫌犯依竊盜罪起訴，不過有檢察官私下替員警抱不平說，「早上執法抓嫌犯，晚間就要執法員警深夜翻山越嶺幫嫌犯拿保釋金這樣合理嗎?」而有毒品和竊盜前科的王男交保後又犯案。

彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，法官當時是審酌王嫌對案情已交代清楚，且坦承犯行，王嫌雖有竊盜前科，但犯案時間已是在2012、2013、和2019年間，且2020年服刑執行完畢後就未再犯案，更考量到王嫌確診，基於防疫考量才會將王嫌交保，但王嫌家人（也犯案的弟弟）也確診，基及便民需求，並在徵得員警同意下，才會請警方到南投王家拿保釋金。

不過南投和彰化警方查出，王嫌等人在二縣市犯下多起竊案目前正清查中，且王嫌去年也犯下毒品案，最近剛被南投地方法院判刑9月。

彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影

南投 彰化

延伸閱讀

打破女力對決 「王永慶」選南投縣長盼震動南投

南投槍殺4死倖存者賴敏男醒了 警因1關鍵難偵訊

天氣炎熱南投水里玩水節吸人潮 整修更完善遊客肯定

路過當心…南投70線多棵巨大枯木懸路邊 里長示警

相關新聞

「躲太陽」條款待立法通過 駕駛人若肇事仍須究責

夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停...

等不及「泄了」 怪室友占浴廁拿糞抹她臉被判刑

黃姓女子不滿劉姓女室友占用浴廁過久，以自己的糞便塗抹在劉女身上，被訴公然侮辱罪；台北地院審理，黃女否認犯罪，法官根據房客...

牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，...

穿西裝戴「狼」字胸章恐嚇包商 張安樂保鑣等7人遭訴

綽號「白茉莉」的統促黨田單黨部副主委及捍衛隊副隊長邱晉芛，2020年擔任北市財團法人承天武聖廟負責人期間，因與整修寺廟的...

不滿前男友散播過夜訊息 她拿菜刀鐵鎚上門理論

住基隆的李女因不滿鍾姓前男友在臉書上散播2人一起過夜訊息，拿著鐵鎚、菜刀到鍾男位於北巿萬華區住家理論，當場敲破玻璃大門，...

路肩開至減速車道未打方向燈被檢舉 不服提訴訟仍敗訴

新北市日前有駕駛人於路肩開放時段由路肩進入減速車道，遭後方車輛檢舉未打方向燈。遭檢舉駕駛人聲稱該時段行駛路肩車輛都是要下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。