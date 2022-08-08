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樂尼尼義式餐廳不敵疫情停業 還要賠統領百貨303萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊加上股東掏空，全台樂尼尼義式餐廳去年6月1日停業，統領百貨提告認為餐廳歇業未依約將裝潢、設備回復原狀，要求餐廳給付租金損失、違約金等，台北地方法院判樂尼尼要賠償303萬餘元，可上訴。

統領百貨主張，樂尼尼公司和百貨簽約2018年至2023年承租104坪的櫃位作為餐廳，但去年6月突然發函通知停業，已經違反契約約定，且百貨多次要求樂尼尼公司將留存的設備、裝潢回復原狀未果，最終委由新進駐的廠商處理，要求樂尼尼賠償租金損失、賠償金、違約金、裝潢及廢棄物處理費等，總共547萬餘元。

樂尼尼指出，公司受新冠疫情、政府三級警戒、禁止內用政策影響，統領百貨也未能給予降租或免租優惠，才於去年5月底結束營業，並不能歸責於公司，認為統領百貨不能強收違約金，況且公司還有保證金、貨款、留存專櫃的器材可供抵銷。

台北地院認為，依雙方契約約定，統領百貨請求違約金、賠償金有理由，但審酌政府因新冠肺炎疫情實行的防疫措施，確實對餐飲服務業衝擊甚大，來客量明顯下滑，認定不能完全歸責於樂尼尼公司惡意不履約，違約情節輕微，違約金應酌減為60萬元。

判決指出，扣除履約保證金、貨款後，樂尼尼仍應給付違約金、廢棄物處理費、未提前通知賠償金等共303萬餘元。

樂尼尼義式餐廳。圖／聯合報系資料照片
樂尼尼義式餐廳。圖／聯合報系資料照片

餐廳 新冠肺炎 疫情

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