快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

54萬人民幣存大陸銀行難匯回 婆婆轉匯媳婦戶頭她不還

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

羅姓婦人先夫在匯豐（中國）上海貴都大飯店支行留遺產，因大陸管制外匯，沒法將整筆款項匯回台灣。曾姓媳婦告知可透過她的帳戶匯回，婆媳4年多前同赴上海處理，錢轉進媳婦戶頭後，媳婦卻不交錢。羅婦多次催促，媳婦拿了張提款卡交差卻沒講密碼，羅婦提告，一審判曾女須歸還人民幣46萬6千餘元；曾女上訴，台灣高等法院駁回。

羅姓婦人表示，先夫在匯豐上海貴都大飯店支行的存款是要當她的養老金，但卻沒辦法將整筆人民幣款項匯回台灣，且在台灣以匯豐（中國）銀行的提款卡提領人民幣有提領額度限制，超出額度即鎖卡，得親至上海辦理。為此，羅婦常煩心，曾姓媳婦則表示可以透過她的匯豐（中國）銀行帳戶把錢匯回來，屆時再把提款卡交給婆婆使用。

聽到媳婦有解方，婆媳2018年4月一起到上海處理，將人民幣54萬元匯到媳婦的戶頭。2019年1月22日，因羅婦的提款卡遭鎖卡無法提款，她與媳婦再次赴上海，她當天從活存帳戶中提領5萬元，將其中2萬元交給媳婦，其餘3萬元則當旅費和零用金使用；當時，羅婦還有49萬元存放在媳婦的活存帳戶內。

不過，當羅婦要求媳婦交付金錢時，媳婦總是藉詞推託，她為此3度從台北到台東催討，媳婦才勉強給了10萬元台幣和匯豐（中國）銀行的提款卡，但卻沒告訴她提款卡密碼。羅婦提返還不當得利訴訟，要求媳婦給付46萬6191元人民幣。

曾姓媳婦則表示婆媳感情很好，婆婆經常送她錢，甚至送名下的貿易公司出資額股權，因2015年時丈夫外遇，婆婆疼惜她，因此才把上海的這筆54萬元人民幣款項當作「補償」。曾女說，後來是因為婆婆訴苦「生活困難」，她念及過去受照顧，才在經濟許可的範圍內提領10萬元給婆婆，並不是還款。

桃園地方法院查看曾女和丈夫的LINE對話，丈夫說「200萬不是小錢，妳要成熟面對」，曾女則回「告訴媽媽待我好時，會去把錢轉給她」「你媽要的是新台幣，請你告訴她我會陸續換新台幣給她…沒時間也不會與她同去上海」，可見她確實欠婆婆錢。

桃院認定曾女不當得利，計算後判她應給付婆婆46萬6191元。曾女不服，上訴二審。

曾女提出婆婆立的遺囑，辯稱這些錢是「贈與」，不過高院民事庭認為羅姓婆婆2017年12月4日立遺囑將貿易公司的出資額送給曾女，與這起爭議的存款沒有關係，不足以證明成立贈與契約，駁回她上訴。

羅姓婦人先夫在匯豐（中國）上海貴都大飯店支行留遺產，因大陸管制外匯，沒法將整筆款項匯回台灣。羅婦相信曾姓媳婦有辦法處理，將人民幣54萬元匯到媳婦的戶頭，詎料媳婦不肯交錢。圖／聯合報系資料照
羅姓婦人先夫在匯豐（中國）上海貴都大飯店支行留遺產，因大陸管制外匯，沒法將整筆款項匯回台灣。羅婦相信曾姓媳婦有辦法處理，將人民幣54萬元匯到媳婦的戶頭，詎料媳婦不肯交錢。圖／聯合報系資料照

媳婦 婆婆 上海

延伸閱讀

FT：美中經濟脫鉤 沒那麼快

陸專家建議中國手機使用國產晶片 否則加稅400%

貝克漢家婆媳冷戰 豪門千金媳婦說出真心話！

冰火兩重天？上海落冰雹 網驚：最大的有「鴿子蛋大」

相關新聞

「躲太陽」條款待立法通過 駕駛人若肇事仍須究責

夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停...

等不及「泄了」 怪室友占浴廁拿糞抹她臉被判刑

黃姓女子不滿劉姓女室友占用浴廁過久，以自己的糞便塗抹在劉女身上，被訴公然侮辱罪；台北地院審理，黃女否認犯罪，法官根據房客...

穿西裝戴「狼」字胸章恐嚇包商 張安樂保鑣等7人遭訴

綽號「白茉莉」的統促黨田單黨部副主委及捍衛隊副隊長邱晉芛，2020年擔任北市財團法人承天武聖廟負責人期間，因與整修寺廟的...

不滿前男友散播過夜訊息 她拿菜刀鐵鎚上門理論

住基隆的李女因不滿鍾姓前男友在臉書上散播2人一起過夜訊息，拿著鐵鎚、菜刀到鍾男位於北巿萬華區住家理論，當場敲破玻璃大門，...

路肩開至減速車道未打方向燈被檢舉 不服提訴訟仍敗訴

新北市日前有駕駛人於路肩開放時段由路肩進入減速車道，遭後方車輛檢舉未打方向燈。遭檢舉駕駛人聲稱該時段行駛路肩車輛都是要下...

王忠義詐保案依過失致死論罪 台中高分檢以4大理由上訴

王忠義涉嫌弒母詐保案，台中高分院在今年5月底，更二審宣判，認定王在2014年間帶高齡、年長的母親到南投縣國姓鄉遊玩時，獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。