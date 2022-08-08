54萬人民幣存大陸銀行難匯回 婆婆轉匯媳婦戶頭她不還

羅姓婦人先夫在匯豐（中國）上海貴都大飯店支行留遺產，因大陸管制外匯，沒法將整筆款項匯回台灣。曾姓媳婦告知可透過她的帳戶匯回，婆媳4年多前同赴上海處理，錢轉進媳婦戶頭後，媳婦卻不交錢。羅婦多次催促，媳婦拿了張提款卡交差卻沒講密碼，羅婦提告，一審判曾女須歸還人民幣46萬6千餘元；曾女上訴，台灣高等法院駁回。

羅姓婦人表示，先夫在匯豐上海貴都大飯店支行的存款是要當她的養老金，但卻沒辦法將整筆人民幣款項匯回台灣，且在台灣以匯豐（中國）銀行的提款卡提領人民幣有提領額度限制，超出額度即鎖卡，得親至上海辦理。為此，羅婦常煩心，曾姓媳婦則表示可以透過她的匯豐（中國）銀行帳戶把錢匯回來，屆時再把提款卡交給婆婆使用。

聽到媳婦有解方，婆媳2018年4月一起到上海處理，將人民幣54萬元匯到媳婦的戶頭。2019年1月22日，因羅婦的提款卡遭鎖卡無法提款，她與媳婦再次赴上海，她當天從活存帳戶中提領5萬元，將其中2萬元交給媳婦，其餘3萬元則當旅費和零用金使用；當時，羅婦還有49萬元存放在媳婦的活存帳戶內。

不過，當羅婦要求媳婦交付金錢時，媳婦總是藉詞推託，她為此3度從台北到台東催討，媳婦才勉強給了10萬元台幣和匯豐（中國）銀行的提款卡，但卻沒告訴她提款卡密碼。羅婦提返還不當得利訴訟，要求媳婦給付46萬6191元人民幣。

曾姓媳婦則表示婆媳感情很好，婆婆經常送她錢，甚至送名下的貿易公司出資額股權，因2015年時丈夫外遇，婆婆疼惜她，因此才把上海的這筆54萬元人民幣款項當作「補償」。曾女說，後來是因為婆婆訴苦「生活困難」，她念及過去受照顧，才在經濟許可的範圍內提領10萬元給婆婆，並不是還款。

桃園地方法院查看曾女和丈夫的LINE對話，丈夫說「200萬不是小錢，妳要成熟面對」，曾女則回「告訴媽媽待我好時，會去把錢轉給她」「你媽要的是新台幣，請你告訴她我會陸續換新台幣給她…沒時間也不會與她同去上海」，可見她確實欠婆婆錢。

桃院認定曾女不當得利，計算後判她應給付婆婆46萬6191元。曾女不服，上訴二審。