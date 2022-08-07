女兒騙網友121萬元媽媽如法炮製也騙3萬元 母女都判刑

許姓女子以弟弟出車禍為由，向林姓網友借錢，並以阿姨會資助、保險理賠等理由預告還款。林男分119次共匯121萬多元給許女，許母得知後，也向林男表示，漁保退保就可幫女兒還錢，並借3萬元未還。基隆地院審理後，認定許女和媽媽都犯詐欺取財罪，分別判刑1年、3月。

判決指出，許女和林男為網友，許女於詐欺取財犯意，從2019年12月14日起到2021年1月8日間，以弟弟出車禍需要醫藥費向林男借錢。許女先後以友人還款、即將領薪水就償還。或說住美國阿姨會資助、拿到保險理賠後，就可一次清償債務等話術，讓林男先後匯款119次，金額合計121萬4515元。

許母得知許女順利向林男詐得100多萬元，當林聯絡她轉告許女還錢時，也萌生詐欺取財犯意，向林男謊稱2010年8月底辦理漁保退保，就能可清償債務，並向林男開口借錢繳醫療費及電話費，林男分9次共匯3萬元給她。

林男多次要求許女和許母還錢，遲未獲得回應，察覺受騙提告。檢方偵查後，依詐欺罪嫌起訴許姓母女。

法院指出，許姓母女在檢方偵訊及法院審理時坦承犯案，並有許女、許母和林男LINE對話紀錄截圖、林男帳戶交易明細表、勞工保險被保險人投保資料表等證據，認定被告自白犯罪屬實。

法官以許姓母女圖不勞而獲，利用林男因情感產生信任，一再設詞誆騙，漠視他人財產利益保護與尊重，破壞人與人間的信賴，應予非難。審酌林男蒙受財產損失，母女至今仍未與林和解，彌補損害。另念被告坦承犯行，兼衡犯罪手段、自述家庭經濟生活狀況等情狀，分別處刑。