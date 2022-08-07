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外派德國慘被解雇 女偽造租約被房東跨海打臉獲判緩刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市張姓女子任職知名玩具槍公司時獲外派德國，不到2年被無預警解雇，她不滿租屋補貼未納入資遣費計算，便擅自變造假契約書給公司核銷，經房東證實偽造而挨告；法院認為她認罪、有悔意，依偽造文書罪判有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。

檢警調查，38歲張姓女子2017年7月起擔任桃市某知名玩具槍公司德國市場開發經理，因公要往返台德兩地，為了支付德國辦公室租金及保險等，公司便提供每月2500歐元補貼，直到張女2019年6月無預警遭宣告解雇。

據調查，雙方進入勞資爭議調解，張女主張補貼應納入資遺費計算基礎，且因公司臨時解雇，要求公司支付租房相關衍生費用1萬4412歐元，但公司不認為補貼是經常性薪資，衍生費用則要求張提出相關契約、單據以核銷，雙方並未達成共識。

張女自認應得更多資遣費，為迫使公司付出相應金額，竟變造租屋契約書，擅自加上停車費、運作費共400歐元，再傳給公司方；核銷人員察覺項目有異，向德國房東確認原契約後發現造假，憤而提告，檢方依偽造文書起訴。

張女到案後坦承犯行。桃園地院認為，張只因調解意見不合，就變造假契約，實屬不該，但念她犯後坦認犯行，只是一時失慮、非無悔意，依行使變造準私文書罪判她有期徒刑2月，緩刑2年，期間須提供40小時義務勞務。全案可上訴。

桃園市張女外派德國突遭公司解雇，為了取得更多資遣費，在租屋契約上造假被發現，法院依偽造文書罪判有期徒刑2月，緩刑2年。示意圖。圖／Ingimage
桃園市張女外派德國突遭公司解雇，為了取得更多資遣費，在租屋契約上造假被發現，法院依偽造文書罪判有期徒刑2月，緩刑2年。示意圖。圖／Ingimage

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