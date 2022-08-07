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抓包小王回家陪妻睡 夫收小孩「別離婚」字條痛心提告

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市李姓男子發現楊姓男子與妻子親密對話，對方答應不再往來後，仍在自家與愛妻發生關係，又約她見面，令婚姻陷入泥沼，連年幼子女都發覺並寫下「別離婚」紙條，讓李決定不再忍氣吞聲，提告楊求償100萬元；法院判賠40萬元。可上訴。

李男主張，自己2010年與洪姓妻子結婚，育有2子女，想不到去年6月4日無意間看她手機，發現她與楊姓男子的親密對話，才知自己很可能戴了綠帽，便警告楊不得再與妻子來往，對方也表示不會再犯。

但楊男事後變本加厲，去年9月24日傍晚跟著洪女回家，趁陳男不在，兩人發生性關係；陳回家發現房內有使用過保險套及散落內衣褲，怒不可遏，但為了顧及家庭和睦及年幼子女，便透過岳父與楊男達成調解，對方也親寫書信表示不再來往。

李男向法院表示，這段期間自己身心受創，連子女都察覺到婚姻裂痕，去年11月9日以注音寫「別跟爸ㄅㄧˊ離婚」紙條給妻子，看得他十分痛苦，因此當楊男同年月12日再度與妻子相約見面，被自己撞見，決定提告求償精神撫慰金100萬元。

楊男到庭則坦承李所言屬實，請法院斟酌賠償金額。桃園地院認為，楊男與洪女逾越一般男女正常交往關係，不忠實行為足以破壞陳男婚姻及家庭生活圓滿，但經審酌雙方學歷、、家庭、經濟條件後，判楊賠40萬元。全案可上訴。

李男收到小孩親寫「別離婚」字條，為守護婚姻提告第三者楊男，法院判楊賠40萬元。示意圖／ingimage
李男收到小孩親寫「別離婚」字條，為守護婚姻提告第三者楊男，法院判楊賠40萬元。示意圖／ingimage

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