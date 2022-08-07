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乘客按鈴2次不響說要下車 台中客運司機五字經問候遭罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄧姓男子是台中客運司機，去年10月間行經北屯區的公車站牌時，林姓乘客口頭告知欲下車，但鄧認為要下車前要提前告知，還在林下車後，高聲辱罵五字經。林報警提告，鄧雖否認犯行，但一、二審勘驗車內影像後，認定犯行明確，判罰5000元。

判決指出，鄧姓男子是台中客運的司機，去年10月11日下午4時許，駕駛901路公車搭載林姓乘客，行經北屯區「北屯崇德二路」公車站牌旁停靠時，林按下車鈴兩次都沒響，口頭告知要下車，但引來鄧不滿，在林下車走到馬路時，以高分貝粗言辱罵林，林向警方提告公然侮辱

林姓乘客證稱，當時要下車，快到站 ，按了兩個不同的下車鈴，都沒有響，口頭告知司機要下車，鄧卻回「要下車，要先通知」，他雖解釋，按了兩個下車鈴都不會響，鄧回應一段話，他沒聽清楚，以台語說了一句「聽嘸」，後來下車後，就聽到鄧在車內大罵。

鄧男否認犯行，辯稱當時是在跟表哥對話，卻沒有提供表哥手機，甚至連表哥姓名，都稱只知道讀音，不知道名字。

一、二審法官勘驗車內影像，發現林姓乘客上車時，未從前門上車時，鄧即辱罵五字經，後來就如林所證稱，按了兩次下車鈴沒響，告知鄧要下車，鄧即在車門仍開啟時，辱罵五字經，犯行明確，依公然侮辱罪，判罰5000元確定，得易服勞役5天。

台中客運鄧姓司機涉嫌在去年10月間以五字經辱罵乘客，二審判罰5000元確定（示意圖，非涉案公車）。圖／本報資料照
台中客運鄧姓司機涉嫌在去年10月間以五字經辱罵乘客，二審判罰5000元確定（示意圖，非涉案公車）。圖／本報資料照

公然侮辱

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