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中科偷機車、手機 恐嚇要錢 安全帽DNA露餡被判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子有多項前科，涉嫌在前年間在中部科學園區的停車場內，發現鄭男機車鑰匙沒拔行竊，從機車內的鄭男手機，得知號碼後，以公共電話打給鄭恐嚇取財1.5萬元，鄭報警處理，警方持搜索票將李逮捕歸案，一、二審都認定李犯行明確，判刑1年定讞。

判決指出，李姓男子有竊盜、詐欺等多項前科，出獄後不思悔改，他涉嫌在前年9月1日下午1時許，行經中部科學園區管理局後方停車場時，發現鄭姓男子的機車鑰匙沒拔，李將機車騎走後，還在置物箱內發現鄭的手機，因而得知手機號碼。

李姓男子隨後在去年9月3日利用一間超商內的公共電話，打電話給鄭姓男子，恐嚇「你的東西要不要拿回去？前往隨便一間超商ATM，再告訴你匯款銀行帳號，匯款1.5萬，才會還你機車及手機，晚上7點，在統一超商ATM前等電話」。

鄭男接獲電話後報警，警方調閱路口監視器、車行軌跡，先在前年9月3日晚間6時許，在西屯區大容東街、大墩二十街口，尋獲鄭的機車，隨後在同年月10日下午5時許，持搜索票前往李的租屋處查緝，經比對安全帽DNA後，確認李就是犯嫌。

一審審結，認定李姓男子犯竊盜、恐嚇取財罪，依累犯加重其刑，分別判處8月、7月徒刑，應執行1年徒刑，全案上訴二審後，仍維持認定，全案確定。

台中市李姓男子前年間涉在中科園區行竊機車，恐嚇被害人要錢，二審判刑1年確定。圖／本報資料照
台中市李姓男子前年間涉在中科園區行竊機車，恐嚇被害人要錢，二審判刑1年確定。圖／本報資料照

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