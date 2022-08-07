台南男子攜帶水果刀要械鬥 法官判罰4千元

楊姓男子於今年7月22日晚間11點多，在台南市北區西門路4段持水果刀準備與人械鬥，警方獲報前往查獲。台南地院法官認為，楊攜帶刀具，恐有誤危及他人生命安全，對社會安寧有危害之虞，依違反社會秩序維護法， 裁處罰鍰4千元，案可抗告。

裁定書說，楊於今年7月22日晚上11點35分，在北區西門路4段與北成路口，持水果刀1把準備與人械鬥，警方獲報前往處理， 楊自行取出褲袋內水果刀，警方認為楊沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移送台南地院台南簡易法庭裁處。

謝姓證人證稱，楊攜帶水果刀準備與人械鬥。法官認為，楊攜帶水果刀，恐有誤用水果刀而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，楊違序事實，足堪認定。