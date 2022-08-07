快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子攜帶水果刀要械鬥 法官判罰4千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

楊姓男子於今年7月22日晚間11點多，在台南市北區西門路4段持水果刀準備與人械鬥，警方獲報前往查獲。台南地院法官認為，楊攜帶刀具，恐有誤危及他人生命安全，對社會安寧有危害之虞，依違反社會秩序維護法， 裁處罰鍰4千元，案可抗告。

裁定書說，楊於今年7月22日晚上11點35分，在北區西門路4段與北成路口，持水果刀1把準備與人械鬥，警方獲報前往處理， 楊自行取出褲袋內水果刀，警方認為楊沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移送台南地院台南簡易法庭裁處。

謝姓證人證稱，楊攜帶水果刀準備與人械鬥。法官認為，楊攜帶水果刀，恐有誤用水果刀而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，楊違序事實，足堪認定。

楊所為違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械。法官審酌楊違反原因、手段、其違害社會安全程度等情狀，裁罰4千元。

楊姓男子在台南市北區西門路4段持水果刀準備與人械鬥，警方獲報前往查獲。台南地院法官認為，楊違反社會秩序維護法， 裁處罰鍰4千元。圖／本報資料照片
楊姓男子在台南市北區西門路4段持水果刀準備與人械鬥，警方獲報前往查獲。台南地院法官認為，楊違反社會秩序維護法， 裁處罰鍰4千元。圖／本報資料照片

延伸閱讀

阿嬤下跪求判死沒用 啃老男殺死19歲網咖工讀生判20年定讞

室友咳嗽不戴口罩...老翁怒持雙刀衝房亂砍 殺人未遂起訴

桃警遭通緝犯攻擊手臂刺傷 警破門逮捕、警局長慰問

影／分產談不攏 前妻持刀揮傷前夫遭送辦

相關新聞

女兒騙網友121萬元媽媽如法炮製也騙3萬元 母女都判刑

許姓女子以弟弟出車禍為由，向林姓網友借錢，並以阿姨會資助、保險理賠等理由預告還款。林男分119次共匯121萬多元給許女，...

核三廠6員工爭退休金告贏台電 每人至少可補170K

台電核三廠6名退休員工不滿夜點費未計入平均工資，導致退休金短少，狀告台電。屏東地方法院認為，勞工因工作而獲得的報酬都屬法...

影／國道砂石車一次掉落2輪砸中3車 司機駛離未通報

國道警方持續提醒掉落物的危險性，臉書粉專再舉實際案例宣導，6月中旬1輛曳引砂石車行經林口下坡道，大輪胎脫落順著坡度往下滾...

影／竹東妙齡女怕警察抓飛車逃竄 吃上16張罰單還慘遭移送

新竹縣竹東鎮昨天清晨有名20多歲的女子駕車在市區遭警車攔查，女子卻堅決不停車加速衝刺逃離，不僅關車燈試圖躲避，甚至連續闖...

外派德國慘被解雇 女偽造租約被房東跨海打臉獲判緩刑

桃園市張姓女子任職知名玩具槍公司時獲外派德國，不到2年被無預警解雇，她不滿租屋補貼未納入資遣費計算，便擅自變造假契約書給...

抓包小王回家陪妻睡 夫收小孩「別離婚」字條痛心提告

桃園市李姓男子發現楊姓男子與妻子親密對話，對方答應不再往來後，仍在自家與愛妻發生關係，又約她見面，令婚姻陷入泥沼，連年幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。