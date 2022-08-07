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不讓老媽媽擔心 他打勝訴撤銷未繫安全帶的罰單

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市黃姓男子駕駛媽媽名下小客貨車，今年4月間在高速公路因帽T衣領遮蓋，國道警方舉發未繫安全帶違規，黃男打行政訴訟，最近獲法官認證開車有繫安全帶，不讓媽媽擔心。

判決書指出，黃男今年4月21日下午2點56分開車，在國道1號南向86.7公里新竹縣路段，遭國道警方舉發違規未繫安全帶，公路總局新竹監理所苗栗監理站裁罰3000元，黃男對處分不服，向苗栗地方法院提起行政訴訟。

黃男說，車子登記媽媽的名下，媽媽因此收到罰單，擔心他開車上高速公路沒有繫安全帶，有安全之虞，但他確實是有繫安全帶，卻遭到誤開，罰款3000元事小，媽媽擔心事大，因此以媽媽的訴訟代理人身分打行政訴訟，也還原事實。

法官勘驗警方舉發照片，認定警方根據黃男左肩無安全帶的影像開罰，但原因可能是遭黃男當時所穿著帽T衣領遮蓋，且在方向盤高度位置的身體部位，發現有安全帶纏繞的影像，安全帶支架端也有安全帶拉起使用的狀況，黃男之訴有理由，撤銷原處分。

黃姓男子開車繫安全帶遭帽T衣領遮蓋遭開單，他打行政訴訟獲平反。圖／本報資料照片
黃姓男子開車繫安全帶遭帽T衣領遮蓋遭開單，他打行政訴訟獲平反。圖／本報資料照片

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