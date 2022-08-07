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得不償失！ 酒空男偷45元紅標米酒 法官判罰2萬元
羅姓男子被控今年6月間在台南市某統一超商店內，趁店員忙裡忙外沒有注意時 ，涉嫌偷走價值45元紅標米酒1瓶。台南地院法官認為羅曾2度在超商內竊取高粱酒、紅標米酒後，不知悔改，再犯此案，法紀觀念薄弱，判處罰金2萬元，如易服勞役，以1千元折算一天，案可上訴。
判決說，羅於今年6 月9 日上午11點多，在台南市某超商店內，趁店員未加看管注意之際，徒手竊取置於貨架上之紅標米酒1 瓶、價值45元，得手後藏入長褲右側口袋內，未經結帳隨即離去。店員察覺有異報警處理，查出羅涉案法辦起訴。
法官審酌，羅於2020年至2021年間，已有因於超商內竊取高粱酒、紅標米酒等案件，分別經台南地院判處拘役、罰金確定並執行完畢，仍未知悔改，為供一己飲酒目的，又恣意竊取商店內陳列販售商品，對他人財產法益顯欠缺尊重，法紀觀念薄弱，所為殊屬不該。
法官並考量他犯罪手段平和，但還未賠償填補損害，犯後坦承犯行等一切情狀，判處罰金2萬元。
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