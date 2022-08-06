犂記第4代老闆侵占公款4800萬 一審無罪二審逆轉判1年

台中知名百年餅店「犂記」第4代張姓負責人被控侵占4800萬元公款，法院一審採信張稱「錢是媽媽留給他的報酬」判無罪，二審細就張母管帳嚴謹，過世前已從她「個人」戶頭領3200萬元分配子女財產，張領走鉅額造成犂記財務緊縮、勞資糾紛，痛批張讓犂記商譽蒙塵、不顧父母創業艱辛，依業務侵占罪判他1年，可上訴。

檢方起訴指出，犂記原是張母擔任負責人，張和哥哥、姊姊均為股東，張母後因身體不佳2018年3月起和擔任總經理的張男共同經營，同年底張前、後私下從犂記帳戶領出4800萬元，轉存自己名下供投資股票用，以此侵佔公司款項、損及股東權益，經姊姊調閱明細發現告發。

台中地院一審時，張辯稱主觀沒侵佔犯意，這是媽媽給他的錢，因自己為公司做了很多事，業務拓展、行銷都他負責，媽媽知道他辛苦所以給他酬勞；張的辯護人則說，犂記是間典型家族公司，實際上公私不分，張母是大家長由她說了算，張母晚年覺得小兒子做很多事，走之前留給他的。

一審傳訊犂記會計、銀行員工，認定犂記確屬家族公司，張母生前主導財務、保管帳戶，也有發薪水給未實際任職的大兒子、女兒，同時給予一定財產、生活費用，期間沒有股東提出質疑，顯見張母多年財產處理方式其子女默示同意，認定張嫌疑不足判他無罪，檢方不服上訴。

台中高分院二審時，張仍否認犯罪，辯稱犂記的錢由母親全權決定，4800萬元是媽媽要給他的報酬；張的辯護人稱，一直以來都是張在母親身邊將犂記事業做起來，是張母給他的適當補償。

二審認為，犂記帳戶內金錢為公司所有，張前後提領4800萬元存入個人帳戶挪為己用，不符犂記公司或全體股東利益，侵害犂記財產權，若非竊盜則該當侵占。張雖稱錢是媽媽給他的報酬，卻沒提出證據，也無法解釋母親為何先給4000萬元後，隔不到1個月，又給他800萬元。

二審再查，張母過世前1個月，從其「個人」帳戶領出3200萬元，考量因病無工作能力的大兒子分配給他1800萬元，仍有工作的女兒、小兒子各500萬元，僅留給自己400萬元供醫療看護費。

但張領出公司4800萬元，遠超過犂記餘額1200多萬，嚴重侵蝕公司財務，後續導致遲延發薪勞資糾紛，造成母親創業半世紀商譽蒙塵。二審直言，張母就算給他報酬，也不可能不顧財務緊縮風險，動用公司4800萬鉅款給他。