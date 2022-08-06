台南酒駕案件增加是防制不彰？ 南警：誤會大了

台南市市議員昨日議會質詢，指出台南市今年上半年酒駕肇事2600件，增加幅度是六都之冠，認為台南酒駕防制成效不彰，台南市警局說明數字沒錯，但很多是警方攔查移送公共危險罪的案件，並非防制不力，而是同仁在疫情期間冒染病風險，勠力防制酒駕的努力。

市警局表示，為了不讓警察同仁在疫情期間努力被曲解，特別提出說明，表示議員提出的數字並無錯誤，但該公共危險罪數字是包括警方主動攔查酒測值超過0.25達刑法公共危險罪移送標準但實際並未發生車禍的案件，及酒後駕車肇事依公共危險罪移送件數所組成，議員引用該數據時曲解成全部都是酒駕事故，才導出讓民眾容易誤解的結果。

實際上，台南市今年1到6月除上述的公共危險罪移送的數字外，另加上酒測值0.15以上未達0.25者(行政法案件)共取締3315件，較去年增加557件，取締能量增幅與去年同期比較，增加率六都排名第2。這努力取締的成果，更可由酒駕致傷亡事故的大幅減少獲得印證。據交通部道安資訊平台統計，台南市今年1至5月酒駕傷亡事故發生430件，較去年同期547件減少117件，減少21.4%，降幅為六都第1。

今年上半年台南市酒駕肇事件數下降，議員所指增加的部分均為警方主動積極攔查，警察局長方仰寧指出，酒駕取締及防制是台南市政府警察局堅持不變的重點工作，為還給市民安全的用路環境，警察局將持續深化取締工作，希望民眾勿心存僥倖，若有飲酒應落實找代駕或搭乘計程車，以避免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康