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輔導長一句「沒救了」士兵氣炸動手要毆人 下場恐坐牢6月
黃姓男子今年初在成功嶺當兵時，因上莒光課不守規定被林姓輔導長糾正，2人衝突後林脫口說了句「沒救了，無法溝通」，黃氣到上前要動手打人，被一旁上士班長壓制在地才沒得逞；法院審酌，黃當時為軍人本應重法紀，卻影響軍隊紀律，依對於長官施強暴未遂罪判他6月，可上訴。
檢方、憲兵隊調查，黃男（21歲）今年在成功嶺104旅服兵役時，1月27日下午2點預計在連集合場上莒光課，但因黃沒遵守上課收視規定，經連中尉林姓輔導長糾正，黃不滿就和林發生爭吵。
林見雙方溝通無共識，就再找上士林姓班長協助將黃帶離嘗試溝通，因輔導長同時又向班長說了句「黃沒救了，無法溝通」等語，黃在一旁聽到馬上情緒失控，竟走向輔導長舉手作勢要攻擊，結果經班長攔下壓制在地才沒有得逞。
檢方認為，黃同時涉犯刑法恐嚇罪、陸海空軍刑法對長官施強暴未遂等，因想像競合，從重依後者向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，黃男雖然在案發後約1個月就退伍，但行為時仍是現役軍人，仍應適用陸海空軍刑法，考量他當時身為軍人本應重法紀，卻因一時情緒失控，企圖朝輔導長施強暴，影響軍隊紀律，考量犯後坦承等一切情狀，依對於長官施強暴未遂罪判他6月徒刑。
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