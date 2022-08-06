輔導長一句「沒救了」士兵氣炸動手要毆人 下場恐坐牢6月

黃姓男子今年初在成功嶺當兵時，因上莒光課不守規定被林姓輔導長糾正，2人衝突後林脫口說了句「沒救了，無法溝通」，黃氣到上前要動手打人，被一旁上士班長壓制在地才沒得逞；法院審酌，黃當時為軍人本應重法紀，卻影響軍隊紀律，依對於長官施強暴未遂罪判他6月，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，黃男（21歲）今年在成功嶺104旅服兵役時，1月27日下午2點預計在連集合場上莒光課，但因黃沒遵守上課收視規定，經連中尉林姓輔導長糾正，黃不滿就和林發生爭吵。

林見雙方溝通無共識，就再找上士林姓班長協助將黃帶離嘗試溝通，因輔導長同時又向班長說了句「黃沒救了，無法溝通」等語，黃在一旁聽到馬上情緒失控，竟走向輔導長舉手作勢要攻擊，結果經班長攔下壓制在地才沒有得逞。

檢方認為，黃同時涉犯刑法恐嚇罪、陸海空軍刑法對長官施強暴未遂等，因想像競合，從重依後者向法院聲請簡易判決處刑。