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辱超商女店員禿頭、問候她祖宗 火爆男智商僅66判免刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中朱姓男子情緒不穩，僅因疫情期間實名制登記問題和超商孫姓女店員起口角，竟連番痛譙她三字經，還說她禿頭、不男不女等，甚至恫稱「我會弄死妳」；法院審酌，朱事後道歉經孫撤告，且朱罹患思覺失調、領有低收證明，鑑定智商66等，依恐嚇罪判他免刑，可上訴。

檢警調查，朱男（50歲）去年5月30日到復興路超商購物時，因實名制登記問題和孫姓店員起口角，朱竟當眾辱罵對方三字經，又口出說「妳剪這什麼頭，妳是男是女」、「做個超商不用這麼囂張」、「禿頭喔」等語。

朱連珠砲罵完後仍沒氣消，竟恐嚇孫說「我會讓妳店開不下去」、「我會弄死妳」等語，經孫認為人格遭貶低、心生畏懼等報警提告，檢方調閱店家監視器等認為朱男犯嫌明確，依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，朱男出言恐嚇固有不當，但考量雙方是因實名制登記起糾紛，一時氣憤才口出不當言詞，且朱犯後已經道歉獲得孫原諒，也經孫撤告表示不願追究刑事責任。

法院也考量，朱男患有思覺失調症，過去鑑定報告發現他智商數66，曾有治療紀錄，加上本身領有低收入戶證明，經濟能力不佳，考量客觀情狀等，認為他犯罪所生危害輕微，顯可憫恕。

法院認為，雖然朱男犯行明確，以犯恐嚇危害安全罪，但就算用刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，猶嫌過重，因此再依刑法第61條規定判處他免刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 超商 實名制

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