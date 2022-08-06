快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「印股票換鈔票」詐2億 增澤科技負責人證交法判7年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

光譜開發廠增澤科技劉姓負責人明知公司連年虧損，竟借錢虛偽增資8900萬元，為了周轉又以「印股票換鈔票」手法詐售股票，還美化財報、花錢找記者寫不實報導，共詐得2億2172萬多元，劉落網僅部分坦承，法院以他嚴重危害經濟秩序，受騙人為數眾多，依證交法法判他7年6月，可上訴。

檢調查，劉2011年10月向王姓友人借2700萬元充當股東出資之用，出具存摺影本製作不實資產負債表、股東繳納股款明細，經會計師查核簽證資本額出具報告書後，隨即就將2700萬元匯還給王，但劉仍持相關報告向經濟部中部辦公室申請增資變更登記。

劉2012年2月再向王借了6300萬元，以同樣手法繼續虛偽增資，並安插6名人頭股東；而劉明知公司營運不佳經年虧損，本身股票無市場流通價值，當時登記資本額9100萬元，其中虛偽增資就達8900萬元，等同百分之97.8都是虛偽增資。

檢調發現，劉因急需資金周轉，就以俗稱「印股票換鈔票」方式向民眾詐售股票，由劉美化財報、利用媒體或說明書做不實宣傳，包括製作和多間公司貿易往來假象，主動聯繫記者安排報導，在工商時報以「阿茲海默症光譜醫療儀、增澤開發成公」、「增澤科技推出禿頭光譜儀」等誇大訊息。

劉再和同夥舉辦投資說明會，推出「一加一方案」即每股59元可搭每股25元（平均每股42元）方式出售，因而取得股款2億2172萬多元。

審理時，劉坦承虛偽增資，其自白另有相關人證詞、扣案公司增資紀錄、交易紀錄等佐證。但劉否認虛增營收，辯稱陳姓友人（已死亡）看好增澤公司發展，要協助上市櫃，虛增營收是陳處理與他無關。

法院查，劉曾透過同夥付費請記者替增澤公司寫報導，並提到劉估計營收超過1億元，但實際公司連年虧損還做假帳美化財報，可見報導誇大而傳遞投資人具重要不實訊息。

法院審酌，劉明知公司營運不佳，卻利用不實財報、文宣等詐騙投資人，也未經主管機關申報生效擅自賣股票，嚴重危害經濟秩序，且受騙人眾多，共詐得2億2172萬多元，犯後又不能賠償損失，依證券交易法詐偽罪判他7年6月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

換鈔 詐騙

延伸閱讀

作手「股市諸葛」鄭光育炒股不出庭 200萬保證金沒入

遠航掏空案纏訟14年 前財務副總吳勇璋判關2年10月定讞

雄檢硬起來 屁孩滋事求易科罰金被駁 訊後直接監所報到

涉違證交法非常規交易 國寶集團總裁朱國榮遭訴

相關新聞

承審夜店殺警案 法官楊台清72歲癌逝

台北地院法官楊台清八月三日肺腺癌病逝，享壽七十二歲，他曾承審社會矚目夜店殺警案，要求一群血氣方剛年輕被告寫作文悔改，堅毅...

犂記負責人 吞公款4800萬有罪

台中知名百年餅店「犂記」第四代張姓負責人，被控侵占四千八百萬元公款，法院審理時，張男供稱「錢是媽媽留給他的報酬」，獲法官...

犂記第4代老闆侵占公款4800萬 一審無罪二審逆轉判1年

台中知名百年餅店「犂記」第4代張姓負責人被控侵占4800萬元公款，法院一審採信張稱「錢是媽媽留給他的報酬」判無罪，二審細...

輔導長一句「沒救了」士兵氣炸動手要毆人 下場恐坐牢6月

黃姓男子今年初在成功嶺當兵時，因上莒光課不守規定被林姓輔導長糾正，2人衝突後林脫口說了句「沒救了，無法溝通」，黃氣到上前...

台南暴衝男把車撞「爛糊糊」 還想撞死仇家被判5年6月

鄭姓男子前年9月前往安平區KTV唱歌，離去時與另組人馬口角，鄭會同友人分乘2車尋仇，在安南區以超過100公里時速追車，不...

「印股票換鈔票」詐2億 增澤科技負責人證交法判7年半

光譜開發廠增澤科技劉姓負責人明知公司連年虧損，竟借錢虛偽增資8900萬元，為了周轉又以「印股票換鈔票」手法詐售股票，還美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。