「印股票換鈔票」詐2億 增澤科技負責人證交法判7年半

光譜開發廠增澤科技劉姓負責人明知公司連年虧損，竟借錢虛偽增資8900萬元，為了周轉又以「印股票換鈔票」手法詐售股票，還美化財報、花錢找記者寫不實報導，共詐得2億2172萬多元，劉落網僅部分坦承，法院以他嚴重危害經濟秩序，受騙人為數眾多，依證交法法判他7年6月，可上訴。

檢調查，劉2011年10月向王姓友人借2700萬元充當股東出資之用，出具存摺影本製作不實資產負債表、股東繳納股款明細，經會計師查核簽證資本額出具報告書後，隨即就將2700萬元匯還給王，但劉仍持相關報告向經濟部中部辦公室申請增資變更登記。

劉2012年2月再向王借了6300萬元，以同樣手法繼續虛偽增資，並安插6名人頭股東；而劉明知公司營運不佳經年虧損，本身股票無市場流通價值，當時登記資本額9100萬元，其中虛偽增資就達8900萬元，等同百分之97.8都是虛偽增資。

檢調發現，劉因急需資金周轉，就以俗稱「印股票換鈔票」方式向民眾詐售股票，由劉美化財報、利用媒體或說明書做不實宣傳，包括製作和多間公司貿易往來假象，主動聯繫記者安排報導，在工商時報以「阿茲海默症光譜醫療儀、增澤開發成公」、「增澤科技推出禿頭光譜儀」等誇大訊息。

劉再和同夥舉辦投資說明會，推出「一加一方案」即每股59元可搭每股25元（平均每股42元）方式出售，因而取得股款2億2172萬多元。

審理時，劉坦承虛偽增資，其自白另有相關人證詞、扣案公司增資紀錄、交易紀錄等佐證。但劉否認虛增營收，辯稱陳姓友人（已死亡）看好增澤公司發展，要協助上市櫃，虛增營收是陳處理與他無關。

法院查，劉曾透過同夥付費請記者替增澤公司寫報導，並提到劉估計營收超過1億元，但實際公司連年虧損還做假帳美化財報，可見報導誇大而傳遞投資人具重要不實訊息。