兒騎車因手孔蓋打滑慘摔死 悲父名下有4000萬土地僅獲國賠54萬

台中陳姓男子騎車輾過手孔蓋打滑撞電線桿慘死，陳的父親對設置的台電公司、道路主管機關經濟部工業局連同撫慰金、扶養費求償1050萬元；法院以陳父名下土地價值近4000萬元，無受扶養權利，也考量陳車速過快應自負8成責任，一審判國賠34萬元、二審撤銷改判54萬元，可上訴。

陳父主張，兒子2018年9月26日騎車經西屯工業區一路125號前，因輾壓台電設置的手孔蓋造成機車劇烈彈跳，失控左傾打滑撞上電線桿死亡，而主管單位工業局巡查疏於發現孔蓋、路面高低差達8.5公分，有怠於修復管理缺失，提國賠對台電、工業局一共求償1050萬元。

工業局抗辯稱，每周巡查轄內道路2、3次，均未發現道路有損壞，也不可能讓員工冒險趴在地上量測，而該孔蓋是台電公司權責，工業局僅養護道路不含手孔蓋；台電則說，陳男路過孔蓋無異樣，是在行進4.5公尺前方孔蓋左邊混凝土邊緣才失控，認為是他車速過快、煞車故障才摔車。

台中地院一審查，手孔蓋為台電設置，台電有讓孔蓋與路面連接平整，供安全通行的義務，依交通部公路工程規定，一般公路高低差不得超過正負0.6公分，但根據警方於事發隔天、同年10月拍攝照片，均可見孔蓋與路面均非平整，也超過0.6公分。

而工業局身為該道路主管機關，其雖稱0.6公分非一般用肉眼巡查可發現，卻仍以經費、人力為由，僅安排人員乘車以目力巡視，才無法及時發現設置警告標語，也有缺失。

一審認為，陳父求償喪葬費22萬元有據，主張扶養費100萬元部分，因他名下有4筆價值共3000多萬元土地，認定他日後可用不動產維持生活，該部分不准許，另考量他白髮人送黑髮人之痛，精神撫慰金以150萬元為適當，審酌陳男超速本身應負8成責任，判工業局、台電應給付陳父34萬5000元。

陳父不服上訴，台中高分院二審仍認工業局、台電有缺失；針對陳父求償扶養費部分，二審指出，民法第1117條規定，受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限，最高法院96年度台上字第2823號判決也指出，直系血親尊親屬如能以自己財產維持生活者，自無受扶養權利。