快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒騎車因手孔蓋打滑慘摔死 悲父名下有4000萬土地僅獲國賠54萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子騎車輾過手孔蓋打滑撞電線桿慘死，陳的父親對設置的台電公司、道路主管機關經濟部工業局連同撫慰金、扶養費求償1050萬元；法院以陳父名下土地價值近4000萬元，無受扶養權利，也考量陳車速過快應自負8成責任，一審判國賠34萬元、二審撤銷改判54萬元，可上訴。

陳父主張，兒子2018年9月26日騎車經西屯工業區一路125號前，因輾壓台電設置的手孔蓋造成機車劇烈彈跳，失控左傾打滑撞上電線桿死亡，而主管單位工業局巡查疏於發現孔蓋、路面高低差達8.5公分，有怠於修復管理缺失，提國賠對台電、工業局一共求償1050萬元。

工業局抗辯稱，每周巡查轄內道路2、3次，均未發現道路有損壞，也不可能讓員工冒險趴在地上量測，而該孔蓋是台電公司權責，工業局僅養護道路不含手孔蓋；台電則說，陳男路過孔蓋無異樣，是在行進4.5公尺前方孔蓋左邊混凝土邊緣才失控，認為是他車速過快、煞車故障才摔車。

台中地院一審查，手孔蓋為台電設置，台電有讓孔蓋與路面連接平整，供安全通行的義務，依交通部公路工程規定，一般公路高低差不得超過正負0.6公分，但根據警方於事發隔天、同年10月拍攝照片，均可見孔蓋與路面均非平整，也超過0.6公分。

而工業局身為該道路主管機關，其雖稱0.6公分非一般用肉眼巡查可發現，卻仍以經費、人力為由，僅安排人員乘車以目力巡視，才無法及時發現設置警告標語，也有缺失。

一審認為，陳父求償喪葬費22萬元有據，主張扶養費100萬元部分，因他名下有4筆價值共3000多萬元土地，認定他日後可用不動產維持生活，該部分不准許，另考量他白髮人送黑髮人之痛，精神撫慰金以150萬元為適當，審酌陳男超速本身應負8成責任，判工業局、台電應給付陳父34萬5000元。

陳父不服上訴，台中高分院二審仍認工業局、台電有缺失；針對陳父求償扶養費部分，二審指出，民法第1117條規定，受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限，最高法院96年度台上字第2823號判決也指出，直系血親尊親屬如能以自己財產維持生活者，自無受扶養權利。

二審查，陳父名下4筆土地價值3944萬多元，因無受兒子扶養權利，認定求償扶養費無據，但相對一審精神撫慰金150萬元，二審綜合判斷認為提高至250萬元為適當，而車禍陳男自身應負8成責任，撤銷改判工業局、台電應給付陳父54萬多元。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

台電 國賠

延伸閱讀

台北市上午3,700多戶停電 台電：已全數復電

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

燕群棲息「糞如雨下」 苗栗頭份居民爭取電纜地下化獲台電同意

頻率增加！台電3日外網遭資安攻擊逾490萬次 超過前兩月總量

相關新聞

承審夜店殺警案 法官楊台清72歲癌逝

台北地院法官楊台清八月三日肺腺癌病逝，享壽七十二歲，他曾承審社會矚目夜店殺警案，要求一群血氣方剛年輕被告寫作文悔改，堅毅...

犂記負責人 吞公款4800萬有罪

台中知名百年餅店「犂記」第四代張姓負責人，被控侵占四千八百萬元公款，法院審理時，張男供稱「錢是媽媽留給他的報酬」，獲法官...

犂記第4代老闆侵占公款4800萬 一審無罪二審逆轉判1年

台中知名百年餅店「犂記」第4代張姓負責人被控侵占4800萬元公款，法院一審採信張稱「錢是媽媽留給他的報酬」判無罪，二審細...

輔導長一句「沒救了」士兵氣炸動手要毆人 下場恐坐牢6月

黃姓男子今年初在成功嶺當兵時，因上莒光課不守規定被林姓輔導長糾正，2人衝突後林脫口說了句「沒救了，無法溝通」，黃氣到上前...

台南暴衝男把車撞「爛糊糊」 還想撞死仇家被判5年6月

鄭姓男子前年9月前往安平區KTV唱歌，離去時與另組人馬口角，鄭會同友人分乘2車尋仇，在安南區以超過100公里時速追車，不...

「印股票換鈔票」詐2億 增澤科技負責人證交法判7年半

光譜開發廠增澤科技劉姓負責人明知公司連年虧損，竟借錢虛偽增資8900萬元，為了周轉又以「印股票換鈔票」手法詐售股票，還美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。