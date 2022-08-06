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營區寢室玩撲克牌賭博辯「變魔術」 4阿兵哥下場出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣4名阿兵哥去年在營區寢室內用撲克牌大玩賭博，發出「我妞妞啦，我贏了啦」等聲響，被輔導長巡房抓包，並報憲兵隊法辦，4人事後一度辯稱在變魔術被打臉。新竹地院審理認為4人賭博有害國軍形象，但危害尚屬輕微也已經認罪，為警惕各處9000元罰金、緩刑2年，另沒收賭資251元。可上訴。

簡易判決書指出，郭姓軍人、施姓軍人、張姓軍人與邱姓軍人去年11月23日同在陸軍裝甲兵指揮訓練兵新竹縣湖口鄉營區服役，當晚4人齊聚學員二隊寢室用撲克牌當賭具，以俗稱「妞妞」方式賭博，莊家與閒家之間比大小對賭。

該隊張姓輔導長到寢室夜間巡查，當場發現寢室內張姓軍人手拿撲克牌在洗牌，邱姓軍人見狀一把捉起床上零錢，放至自己所在板凳等情，輔導場當場查扣撲克牌1副、1851元現金賭資，報憲兵隊處理。

4人在警詢與偵查階段都異口同聲否認賭博犯行，紛紛辯稱他們當晚在寢室聊天，因為看到床上擺著撲克牌，準備拿撲克牌變魔術，輔導長就進來了。至於為何出現現金，是因剛好在拿皮包的錢。但多名同寢室軍人都作證打臉，表示都聽到賭博輸贏的話。

新竹地院審理，當晚查扣1851元賭資與賭具撲克牌，但張姓軍人稱其中1600元現金不是賭資，並未放在賭台上，也不是兌換籌碼處的財物，法官基於基於罪證有疑，利於被告原則，最後認定1600元並非賭資。

4名軍人行為觸犯陸海空軍刑法第75條第1項的在營區賭博罪。新竹地院審酌4人在營區內賭博財物，危害營區內秩序，並有害國軍形象，本當從重量刑。惟念4人賭博期間非長，犯罪造成之危害尚屬輕微，犯後均已坦承犯行。

法官也認為，被告4人均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，其等因一時失慮，致罹刑章，經此偵審程序及科刑之教訓，當能知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。

新竹地方法院外觀。聯合報系資料照
新竹地方法院外觀。聯合報系資料照

軍人 賭博

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