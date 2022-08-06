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男路邊撿屍酒醉女 75萬瞬間噴光 外加義務勞務1百小時

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

林姓男子去年在新北市見年輕女子酒醉在路邊嘔吐，且意識不清，假意關心卻趁機撿屍至旅館性侵得逞，新北地院日前依乘機性交罪，判刑2年，考量林男願賠償75萬元，雙方已達成和解，給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束及提供100小時義務勞務，可上訴。

判決指出，從事餐飲業林姓男子去年2月19日上午7時許，在新北市板橋區四維路上，見年輕女子剛自計程車下車，因酒後已達意識模糊不清，行動需人攙扶，並半蹲在路旁嘔吐。

林男假意上前關心，將酒醉女帶至新莊區一間旅館，乘機性侵得逞後，於當天上午9時許離去，受害女子酒醒後，驚見自己獨自一人睡在旅館床上且衣衫不整報警求助，警方調閱旅監視器畫面及入住記錄，通知涉案林男到案說明，林男坦承犯行，警詢後依法送辦。

新北地院考量雙方經調解後，林男願賠償75萬元並達成和解，日前依乘機性交罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且須前往醫療或輔導機構接受精神治療、心理輔導外，還應向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供100小時義務勞務，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性侵

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