不滿女兒受家暴 婦人倒漂白水毒死女婿紅龍魚判拘

高雄潘姓婦人不滿李姓女婿家暴，還把孫子推給自己照顧，一氣之下在李男心愛的魚缸內倒2杯漂白水，毒死紅龍魚跟12條魟魚、虎魚等，遭依毀損罪判拘50天，另判賠6萬多元。

潘婦在審理期間雖坦承毒死李男心愛的魚，但辯稱女兒長期被李男家暴，對方還不給扶養費就把孫子推給她照顧，甚至案發前她的機車還被破壞，是長期受欺侮才犯下大錯。

高雄地方法院審理後認為，潘婦不思以理性方法解決和女婿糾紛，反而恣意倒漂白水毒死13條魚，考量雙方迄今並未和解，也沒賠償告訴人損害，因此依毀損罪判處拘役50天，可易科罰金，全案定讞。

高雄地方法院簡易庭判決指出，潘婦因不滿李男長期家暴，2人素有嫌隙，她後續發現自己機車疑遭對方破壞，民國109年12月23日晚間10時許一氣之下前往李男鳳山區1樓住處，持預藏的2杯漂白水倒入魚缸，導致魚缸內紅龍魚、及12條魟魚、虎魚等當場翻肚身亡，李男返家發現後，氣得報警調閱監視器畫面緝凶。

李男另提刑事附帶民事求償新台幣16萬多元部分，鳳山簡易庭考量李男飼養的紅龍魚體型完整、胸鰭、尾鰭皆大且完美，鱗片已經開始轉紅，可判斷應花費諸多心血才養成，因此全數判准李男求償13條魚價格，最後判賠6萬1500元，可上訴。