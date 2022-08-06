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曾要被告寫作文「義氣是什麼」 承審夜店殺警案法官楊台清病逝

聯合報／ 記者王聖藜曾健祐／台北即時報導

台北地院法官楊台清8月3日因肺腺癌過世，他曾承審社會矚目夜店殺警案，要求一群血氣方剛年輕被告寫作文悔改，堅毅性格仍不忘教化責任，楊前年70歲轉任優遇法官後，日前發現罹癌這周病逝，享壽72歲，因楊審案兼具柔情，同仁對他頗有好評，女法官更是不捨哭成一片。

楊台清過去曾擔任職業軍人，考上司法官後結業曾到苗栗地院、台北地院服務，直到2020年70歲後轉任優遇法官，因日前身體不適今年6月25日赴醫院檢查出罹患肺腺癌，隨即安排7月動手術，未料引發肺炎，於8月3日病逝。

據了解，楊台清審案後脫下法袍，便服常以花襯衫、牛仔褲搭配牛津鞋，年逾70歲仍維持年輕體態，打扮也相當有性格。

由於楊審案細心認真、很有正義感，也注重教化、規畫修復式司法，盼能透過加害、被害者真心對談，撫平傷口，同仁更形容他「審案兼具柔情」，其私下和法院同事相處融下，也樂於提攜後輩，近日傳出病逝消息，不少院內女法官不捨哭成一片。

楊台清在台北地院曾承審前總統陳水扁侵占機密公文案、調查局前局長葉茂盛洩密案等社會矚目案件，2014年台北信義區夜店殺警案，楊當時也擔任審判長。

楊當時要求66名被告寫作文，並以「我是誰」、「我的家庭」，「義氣是什麼」等題目，並根據繳交的作業作為日後量刑參考，更當庭說看完大家的作文，有些讓他很感動，有人提到生長單親家庭沒人關心，有自殘、自暴自棄傾向，也鼓勵不要放棄自己。

台北地院。圖／聯合報系資料照片
台北地院。圖／聯合報系資料照片

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司法 肺腺癌

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