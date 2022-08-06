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女店員拿走賣場760元商品賠2萬 涉及業務侵占仍判刑6月

聯合報／ 記者林保光／即時報導

賴姓女子在賣場當店員，賣場發現連5天商品短少，調閱監錄影像，發覺賴女拿走價值760元的商品，賴女以2萬元與賣場和解，但她卻因涉及業務侵占罪，經高雄地方法院判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年；若易科罰金，等於她為此行為，總共得付出20萬元。

判決指出，賴姓女子在高雄市三民區某賣場當店員，去年6月連續5天，她利用管理商品的機會，拿走餅乾、飲料，店長發現商品短少，調閱監錄影像，才發現賴女侵占商品。

賴女事後與賣場調解，賠償2萬元，賣場表示不再追究，但是，侵占罪非告訴乃論，提告後就不能任意撤告，而且最低本刑6個月，賴女因此未逃脫刑事判決。

法官認為，賴女為圖私利，趁負責收銀、陳列商品之便，連5天侵占21種餅乾、飲料等商品，判她6月徒刑，可易科罰金，並諭知2年緩刑，判決確定後1年內，須接受3場法治教育。

高雄市某賣場賴姓女店因侵占760元商品，賠了賣場2萬元還判刑6月。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄市某賣場賴姓女店因侵占760元商品，賠了賣場2萬元還判刑6月。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

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