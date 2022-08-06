少女二度因他懷孕人工流產 台南打石工50萬和解獲緩刑

林姓男子3年前經由臉書認識1名未滿14歲少女，交往後住進少女住家，期間在林貨車上及住家內性交，少女發覺懷孕後人工流產，林搬出後仍經常留宿 ，少女二度懷孕又人工流產，社工發現通報，一審判林應執行5年7月，賠償50萬元且取得少女及母親諒解，二審改判2年，緩刑5年。

檢警調查，林案發時是貨車司機，現為打石工，為少女母親的友人。2018年11月24日，少女透過臉書認識林，進而交往成為男女朋友，林也住進少女台南住家。

然而，少女當時未滿14歲，2018年12月5日晚間，兩人在林的貨車上，首次發生性行為。2018年12月起至2019年5月間，兩人在少女住處性交至少9次，直到少女發覺懷孕，並於同年月24日進行人工流產，林搬出其住處。

未料，同年7月中旬，時而至少住處留宿，2019年7月起至10月期間，兩人性交至少20次，10月間，少女再次懷孕而進行人工流產。因少女為市府家庭暴力及性侵害防治中心追蹤關懷個案，社工訪視得知後通報，警方循線查獲。

一審認林對於未滿14歲女子為性交，共30罪，各處3年2月，應執行5年7月。林不服上訴，辯護人主張，雖與未滿14歲少女發生多次性行為，但少女知道林已婚，但因放不下感情，所以少女不顧母親阻止，繼續與林交往，兩人發生性行為，是因雙方為男女朋友的感情因素所致，且林已與少女及其母親達成調解，同意分期賠償少女與其母親50萬元，兩人一再表示原諒林。