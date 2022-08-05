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北漂女大生好「杯」催 為了這張單被綁三年

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東瑪家一位女大學生，2019年在台北市酒後騎車遭警攔查，拒絕酒測被開9萬元罰單。女大生因無力繳納去年遭法務部行政執行署屏東分署凍結帳戶，收到扣押公文嚇到，開始分期繳納，畢業後到中部工作，收入變多，7月底終於繳清罰單，卸下3年重擔。

屏東分署表示，該名女大生遭開單後，9萬罰單只繳2萬元就未再繳款。去年3月移送執行後，執行官發現其金融帳戶仍有存款，核發執行命令凍結其帳戶，女大生接到扣押公文嚇到，才來電表示願意繳交罰款，之後每月寄發2500元不等匯票。

為了展現還款誠意，女大生每次寄送匯票，還隨信附上個人聯絡電話與地址。其聯絡地址從新北市一路向南，上月底突然一次繳清剩下的4萬多元酒駕罰單，書記官去電關心，女大生表示最近打工收入較豐，不想再背負欠款重點，才一次優先處理。

屏東分署強調，酒駕零容忍，對於酒駕案件一定會執行追到底，以貫徹交通正義，保障用路人安全。提醒民眾切勿酒駕害人害已，若確實有經濟困難無法一次繳清，可到場提出合理說明，申請辦理分期，經審酌同意且按期正常繳款，就不會被扣薪、扣存。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女大生為了展現還款誠意，每次寄送匯票隨信附上個人聯絡電話與地址。圖為女大生聯繫示意圖。圖／屏東分署提供
女大生為了展現還款誠意，每次寄送匯票隨信附上個人聯絡電話與地址。圖為女大生聯繫示意圖。圖／屏東分署提供

屏東 罰單 酒駕

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