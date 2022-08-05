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為了替4元影印費出一口氣 她鬧上法院卻連續吞敗
高雄胡姓女子2年前，到超商影印文件店員因影印尺寸不符，胡女不願支付印錯額外多出的4元影印費發生爭執，雙方因此鬧上法庭，她認為對方故意找麻煩，請求16萬元精神賠償；一審遭法院駁回，仍不甘心再提上訴，二審又吞敗，且不得再上訴。
判決指出，胡女在2020年1月6日晚上7時20分，到高雄巿楠梓區三山街一家連鎖超商影印文件，請當時超商內的林姓男店員操作影印機，但他卻將A3尺寸文件印成A4尺寸。
胡女認為林男態度不佳，發生爭執，且胡認為付款後，林蓄意拖延遲遲未開發票，讓她等了快10分鐘，離去時，林還指她沒結帳，把影印紙拿出去，行為已違法。
林男還追出超商外，說「進來」、「請妳過來」，雙方一來一往讓胡女在超商停留約2小時，還被要求留下真實姓名及聯絡電話。
胡便主張，林男是誹謗、恐嚇及騷擾等行為，加上雇主也受連帶賠償責人，要求賠償精神慰撫金16萬元。此案在今年2月，橋頭簡易庭民事判決駁回判胡女之訴；她不服，提起上訴。
林男抗辯，胡女影印時沒告知影印文件大小，也拒絕讓他確認，印出之後拒絕給支付指張影印費，自行計算27元放在櫃台就要離開，因少付4元影印費，基於受僱職責，才要求須付款始才離去，要求留下個人資料，只是以便後續處理。
林認為行為並無不法，也沒妨害自由、恐嚇等侵權行為，且當時胡女的反應與態度更沒感受到恐懼，且在刑事告訴上獲不起訴處分確定，盼能駁回對方上訴。
地院認為，林男為超商員工，要求支付餘款，是基於職責有保護超商合法利益；對方以「進來」、「請妳過來」只是口頭表示請求，未實施強暴、脅迫之行為，認胡女請求無據，審理後判她敗訴確定。
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