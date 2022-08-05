司法與醫學交流、溝通 妥善運用健保資源

台南、嘉義地檢署與健保署為宣導醫療院所、醫師覈實申報健保費，結合南部地區各醫師公會舉辦多場「誠信申報醫療費用視訊座談會｣；嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，醫界與法界的合作有助社會安定，透過座談會促進彼此的認識與對話，有效避免類似案件的發生。

線上座談會由健保署南區業務組組長林純美主持，台南地檢署主任檢察官李駿逸及嘉義地檢署檢察官陳靜慧分別針對不實申領健保醫療費用、偽造文書及詐欺罪等要件進行說明，輔以醫療糾紛、暴力或保險等常見法律問題作案例分享，透過建議或處理方式的討論，協助醫事機構的醫師在執業過程中，面對病患、家屬、同儕、部屬、廠商或環境等，提供各種疑難雜解決因應，以維護良好醫病關係。

嘉義地檢署檢察長張曉雯致詞時表示，全民健康保險制度為國家重要政策及人民重要資源，相關醫療院所均應覈實申報費用，檢察官偵辦詐領健保費案件，也是基於維護這寶貴資源，不被有心人士侵吞。司法和醫學都是非常專業的學問，二者之間向來是充分合作而不是對立，從醫療糾紛的調解先行、醫療暴力的防制，以及今年1月間地檢署結合嘉義縣市各醫師公會共同成立的「司法愛嘉醫療聯盟」，對於司法弱勢者的共同關懷，在在顯示醫界與法界的合作對於社會安定的重要性，透過今天舉辦的座談會，相信有助於促進彼此的認識與對話，未來可有效避免類似案件發生。