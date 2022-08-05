無照酒駕撞死人 外籍男大生談不攏和解被判5年徒刑

在彰化縣求學的外籍關姓大學生，去年無照又酒後騎機車上路，疑因不勝酒力偏離道路中線，撞死迎面而來的鄭姓男子。時隔一年多，關姓大學生與鄭男家屬尚未達成和解，彰化地方法院依致人於死罪判處5年有期徒刑，可上訴。

判決書指出，關姓大學生去年5月間在宿舍喝6瓶啤酒後，中午騎機車外出，行經埤頭鄉農場路北上聯絡道，疑似酒精影響判斷力，偏左行駛，迎面撞上騎機車的鄭姓男子，鄭男當場車毀人倒地，關姓大學生也撞昏，連人帶車倒下，兩人被路過民眾發現通報119救護車到場，雙雙載往醫院急救。

鄭男送醫後，因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等傷害而致神經性休克，當天深夜不治。關男送醫救治清醒，抽血檢測酒精濃度為299.2mg/dL，超過標準值。鄭男不幸喪生後，家屬提告，關男表達願意賠償鄭男家屬，但尚未達成和解及取得鄭男家屬諒解。

判決書表示，關男是外籍人士，在我國沒其他刑事犯罪的前案紀錄，並表示願意繼續賠償被害人家屬，且尚無證據證明關男會因本案而有繼續危害社會安全之虞，法官認為無諭知於這件刑事執行完畢或赦免後驅逐出境的必要，但審酌關男沒駕照，酒後騎乘機車上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使鄭男死亡，所為實不足取，考量他坦承犯行，可是尚未與鄭男家屬達成和解並取得被害人家屬的諒解等情，判決5年有期徒刑。

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