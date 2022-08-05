職場婚外情曝光 藥材商300萬和解、女員工遭判賠20萬

士林地方法院。記者李隆揆／攝影 藥材公司負責人韓姓男子出軌呂姓女員工，遭妻子抓姦在床，韓與妻事後和解賠償300萬元，呂則挨告，士林地院近日審結，認呂侵害韓妻配偶權，判賠20萬元，

判決指，韓男在新北市經營藥材公司，呂在該司任職近20年，韓妻發覺兩人關係匪淺，找徵信社調查後，2020年10月11日凌晨韓男與呂女僅穿內衣褲被抓姦在床，韓妻怒罵呂女「不要臉」「只能當母狗」，韓男事後與妻和解賠償300萬元，呂女則遭韓妻提告。

呂女開庭時說，當天是因為韓男喝醉，兩人才投宿旅館休息，韓男衣著完整，呂女也有穿貼身衣物，並非韓妻所指兩人僅穿內衣褲，且韓男早已賠償300萬元，她無須再賠償，再者當時遭韓妻委託徵信社拍攝私密照並辱罵，也可向韓妻求償，若真判賠，要抵銷50萬元。

法官勘驗相關事證，認定雖韓妻提供的影片不能證明呂女與韓男當晚有通姦事實，但2人互動情形明顯逾越普通朋友一般社交行為，超過配偶在忠實目的所能容忍範圍，因此呂女有侵害配偶權事實。

韓男雖已賠償300萬元，但呂並未簽署和解書，難認韓男已替呂承擔債務；至於呂女遭拍私密照、辱罵等，欲求償50萬元，因呂是在言詞辯論終結後提出，有礙於訴訟終結，無須審酌，判呂女賠償韓妻20萬元，可上訴。