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二寶爸上網約少女出遊變硬上 瞎扯你情我願遭判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗1名已婚有2名年幼孩子的林姓人夫為滿足性慾，上交友軟體約12歲少女出遊還硬拖到樹叢邊性侵，犯後辯稱你情我願，還說少女接受邀約出門「不可能不知這趟旅程會發生何事」；法院發現少女掙脫跑到精疲力盡才遇害，不採信林辯詞，依強制性交罪判他8年，可上訴。

檢警調查，林男前年10月9日曰少女出遊，晚上騎車載她到苗栗竹南的龍鳳漁港，正打算趁四下無人對她下手時，對方一度掙脫逃跑，但林眼見少女精疲力盡就追上並假意要載她回家，卻拉到附近偏僻樹下硬上得逞。

審理時，林否認強制性交，辯稱有經過少女同意，對方年近14歲應知性交行為而有拒絕能力，依彼此在交友軟體上曖昧對話，少女既然欣然接受邀約出門「不可能不知這趟旅程將發生何事」，還說少女曾說「來我家幫我洗澡」等成熟對話。

法院查，林和少女是首次見面，根據之前對話少女也並無對林有好感，或是有談到要發生關係等，且根據監視器畫面等，少女當下確實被載到人跡罕至的漁港，還一度掙扎逃跑成功，直到精疲力竭被林追上而後遇害。

法院認為，如果少女真有意要和林性交，那何須要逃跑，且案發地是在漁港旁偏僻樹下陰暗的步道木板，若少女真有易發生關係，也難認她會同意在這麼惡劣的環境性交，且事前對話中少女也已告知自己12歲，不採信林男辯詞。

法院審酌，林男無視少女意願性侵，造成她身心嚴重傷害，犯後又沒有和解，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪判他8年。

林男硬上少女，法院依強制性交罪判他8年。示意圖／ingimage
林男硬上少女，法院依強制性交罪判他8年。示意圖／ingimage

交友軟體 性侵 監視器

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