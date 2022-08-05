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心疼女兒國小畢業還要寫作業 父母怒告學校、教育局！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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戴姓夫妻不滿國小剛畢業的女兒被國中要求寫暑假作業，剝奪孩童權利，向市府教育局陳情未果，訴願也被不受理，兩人以教育局和國中校方為被告，提行政訴訟尋求救濟，台北高等行政法院裁定夫妻敗訴，可抗告。

在桃園市開宮廟的戴姓夫妻主張，女兒是國小畢業的準國中生，尚未註冊、未領取國中課本，國中卻強迫女兒在暑假寫作業，質疑國中校長難道可以因疫情關係濫權要求準國中生寫暑假作業，剝奪家長和學生的權利，提告要求教育局懲處國中校長，並撤銷教育局訴願決定。

法院認為，桃園教育局已函覆戴姓夫妻指出，暑期自主學習作業是因應疫情停課、學藝活動暫停而規劃的，是鼓勵、自願非強迫性質，免費提供學生學習，主要是培養學生在家自主學習的精神，無關國中課程進度，也不列入開學後計算學生成績，內容是國小學科重點整理複習，方便學生開學後能順利銜接國中內容及環境，若家長另有暑期安排，教材可參酌使用。

北高行指出，教育局函文只是針對戴姓夫妻陳情的事項加以說明，敘述事實，不具任何准駁的效力，不屬於行政處分，雖然戴姓夫妻不服函覆內容，仍不得以此向行政法院提撤銷訴訟，應裁定駁回。

教育局

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