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佯辦韓團、韓星來台演藝活動 藝人安妮前經紀人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

多次以舉辦藝人公開演藝活動演唱會詐財的藝人安妮前經紀人趙崇伶，因惡名昭彰，遭人發現她涉嫌在2017年間，又謊稱將籌劃熱門韓團BTOB、VIXX演唱會及韓星蘇志燮來台見面會，詐騙投資人600萬元，台北地檢署5日偵結依詐欺罪起訴趙女。

趙女綽號「美寶」、「mable」，曾為汎迪娛樂、汎迪國際廣告、麥斯平方文創等公司負責人，也曾為名模Akemi和安妮的經紀人。2020年趙女遭安妮指控，對外用公司登記證已廢止的舊公司名義對外幫她接演藝工作，卻積欠超過150萬元酬勞而提告，但最後趙女獲檢方不起訴，雙方為此鬧翻。

趙女最早在2017年11月，佯稱要在台北南港展覽館舉辦玖壹壹演唱會，向李姓當舖業者騙得百萬；又以舉辦韓團BTOB來台演唱會為由，向某公司騙得300萬元，2021年遭最高法院判刑1年4月定讞。

2018年，趙女已有獨家門路取得歌手林俊傑演唱會門票，詐騙2位歌迷花費4萬餘元購買9張門票；2019年再度佯稱舉辦香港天王劉德華演唱會，騙到金主80萬資金；又以舉辦VIXX演唱會詐騙400多萬元，日前遭台北法院判刑6年，仍可上訴。

由於趙女以自身演藝經歷四處行騙屢遭法辦，以往不少投資人發現自己被騙紛紛提告。檢方進而查出她上述藉口籌辦韓團、韓星來台演藝活動，詐騙得手600萬元的犯行，再度依詐欺罪嫌起訴。

藝人安妮前經紀人趙崇伶佯稱舉辦韓團、韓星來台演藝活動詐財遭起訴。圖／翻攝安妮 Annie臉書
藝人安妮前經紀人趙崇伶佯稱舉辦韓團、韓星來台演藝活動詐財遭起訴。圖／翻攝安妮 Annie臉書

演唱會 詐騙 詐欺

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