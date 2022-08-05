史瓦濟蘭大學生酒後無照騎車撞死人 法院判刑5年

來自史瓦濟蘭的明道大學關姓學生，先後在住處宿舍喝酒，無照騎重機外出時和鄭男騎乘的機車相撞，致鄭男傷重不治，彰化地院依刑法駕駛動力交通工具致人於死等罪，判刑5年。

法官審酌被告未領有駕駛執照，酒後騎乘機車上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使鄭男死亡，所為實不足取。考量被告犯後坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，因此依刑法駕駛動力交通工具致人以死等罪，判刑5年，全案可上訴。

依彰化地方法院今天公布判決書，來自史瓦濟蘭的明道大學學生關沛諾（MADUNA KWANELEPENUEL），去年5月22日中午先在學校宿舍喝酒，晚上又在彰化埤頭鄉住處喝了6瓶啤酒。

關姓學生沒有機車駕照，卻在酒後想返回學校宿舍拿背包，騎乘重型機車，行經彰化埤頭鄉農場路時和鄭男騎乘重型機車相撞，對方當場倒地昏迷送衛福部立彰化醫院救治。仍因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等導致神經性休克不治，關男酒測值嚴重超標。

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