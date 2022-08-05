快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

史瓦濟蘭大學生酒後無照騎車撞死人 法院判刑5年

中央社／ 彰化5日電

來自史瓦濟蘭的明道大學關姓學生，先後在住處宿舍喝酒，無照騎重機外出時和鄭男騎乘的機車相撞，致鄭男傷重不治，彰化地院依刑法駕駛動力交通工具致人於死等罪，判刑5年。

法官審酌被告未領有駕駛執照，酒後騎乘機車上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使鄭男死亡，所為實不足取。考量被告犯後坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，因此依刑法駕駛動力交通工具致人以死等罪，判刑5年，全案可上訴。

依彰化地方法院今天公布判決書，來自史瓦濟蘭的明道大學學生關沛諾（MADUNA KWANELEPENUEL），去年5月22日中午先在學校宿舍喝酒，晚上又在彰化埤頭鄉住處喝了6瓶啤酒。

關姓學生沒有機車駕照，卻在酒後想返回學校宿舍拿背包，騎乘重型機車，行經彰化埤頭鄉農場路時和鄭男騎乘重型機車相撞，對方當場倒地昏迷送衛福部立彰化醫院救治。仍因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等導致神經性休克不治，關男酒測值嚴重超標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化 宿舍 史瓦濟蘭

延伸閱讀

外來種銀合歡入侵彰化八卦山 地方怨樹倒雜亂難管理

《禹英禑》春日暖陽河允景私底下長這樣：清純大學生、性感腰姬、知性少女

影／閃電打雷齊來！彰化晚間暴雨 各鄉鎮瞬間淹水

陸再禁我農漁產 彰化漁會：沒順暢外銷 漁產恐崩盤

相關新聞

心疼女兒國小畢業還要寫作業 父母怒告學校、教育局！

戴姓夫妻不滿國小剛畢業的女兒被國中要求寫暑假作業，剝奪孩童權利，向市府教育局陳情未果，訴願也被不受理，兩人以教育局和國中...

為了替4元影印費出一口氣 她鬧上法院卻連續吞敗

高雄胡姓女子2年前，到超商影印文件店員因影印尺寸不符，胡女不願支付印錯額外多出的4元影印費發生爭執，雙方因此鬧上法庭，她...

職場婚外情曝光 藥材商300萬和解、女員工遭判賠20萬

藥材公司負責人韓姓男子出軌呂姓女員工，遭妻子抓姦在床，韓與妻事後和解賠償300萬元，呂則挨告，士林地院近日審結，認呂侵害...

二寶爸上網約少女出遊變硬上 瞎扯你情我願遭判8年

苗栗1名已婚有2名年幼孩子的林姓人夫為滿足性慾，上交友軟體約12歲少女出遊還硬拖到樹叢邊性侵，犯後辯稱你情我願，還說少女...

佯辦韓團、韓星來台演藝活動 藝人安妮前經紀人遭訴

多次以舉辦藝人公開演藝活動演唱會詐財的藝人安妮前經紀人趙崇伶，因惡名昭彰，遭人發現她涉嫌在2017年間，又謊稱將籌劃熱門...

龜頭入珠硬上7歲女兒？人父官司纏8年終無罪獲賠82萬

台中侯姓男子8年前被控性侵7歲女兒，一審遭重判8年4月，但他始終喊冤堅稱沒下手，案件上訴2度經最高法院發回，直到台中高分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。