龜頭入珠硬上7歲女兒？人父官司纏8年終無罪獲賠82萬

台中侯姓男子8年前被控性侵7歲女兒，一審遭重判8年4月，但他始終喊冤堅稱沒下手，案件上訴2度經最高法院發回，直到台中高分院更二審判無罪才確定，其中也審酌侯生殖器有4顆入珠，但與女童遇害情節不符、指證也有瑕疵；侯期間遭羈押207天，法院判刑事補償他82萬元，可上訴。

檢方起訴指出，侯男2014年間趁著老婆生產住院時，不顧女兒年幼拉進廁所硬上，對方痛喊「不要用了」並出手反抗仍遇害，侯食髓知味隔天改用手指性侵，女童也一再拒絕要他「走開」。

審理時，侯堅決否認犯行，辯稱因和妻子感情不睦，對方會教他們小孩指控爸爸在外有小三，並沒有對女兒侵害；台中地院2015年一審判依對未滿14歲之女子強制性交罪判他8年4月。

侯不服上訴，台中高分院二審比對妻子、女童證詞，發現妻子確實因懷疑侯外遇、有遭他下藥等而關係不融洽，另妻子還以誘導方式問女兒「爸爸小鳥有沒有放進去？」、「爸爸的精液是用在外面還是射進去？」「你有沒有流血等」顯是暗示、封閉性問句，另女童就遇害情節前後說法也不一。

二審也發現，侯的龜頭也入珠4顆，而女童當時年僅7歲，若遭父親以入珠的生殖器性侵，必感劇痛且造成撕裂流血，而當下家中仍有其他親人在家，侯是否真敢膽大妄為，不顧女兒叫喊引起注意下硬上，實有可疑。

二審綜合證詞、醫院鑑定及測謊等，認定全案僅有女童單一指述，又多有瑕疵無其他可補強證據，2018年撤銷改判侯無罪。

經檢察官上訴，最高法院2019年撤銷發回後，台中高分院更二審仍認為侯嫌疑不足2020年判無罪，檢方再上訴，同年底最高法院二度撤銷發回，直到去年12月台中高分院更二審，仍判侯男無罪，全案才確定。

侯男無罪確定後提起刑事補償，主張他2014年8月29日起遭羈押，直到2015年3月23日才獲釋放，期間一共收押207日，請求以5000元折算1日支付補償金。

法院審酌，侯男在偵查、審理期間始終否認犯行，並無意圖招致犯罪嫌疑而誤導偵審的行為，考量他案發時年齡28歲至29歲，期間在塑膠廠擔任作業月，月薪3至4萬元，遭羈押拘束其自由、斷絕聯繫，嚴重打擊心裡、名譽及人格權。