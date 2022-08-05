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炸雞放超商門口被拾荒婦當垃圾丟 男子氣炸告竊盜

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名江姓婦人今年3月某日凌晨在街頭做資源回收，見超商門口地上擺著速食店紙袋，隨手拿去扔，未料紙袋只是許姓男子暫放，因此被告竊盜，經桃園地檢署調查後，今天才不起訴處分。

據悉，許姓男子當時是進超商買東西辦事，擔心食物被汙染，所以把紙袋放在超商門口，未料回頭要拿已經不見，調閱監視器後，才知被江婦拿走；紙袋內放著完整的炸雞、薯條和飲料，總價約175元，江婦因此被告竊盜。

偵訊時，江婦堅決否認犯行，辯稱當時以為紙袋是別人丟棄的垃圾，才會把它拿走，後來雖有看到食物，但因為疫情關係，自己也不敢亂吃，就當作垃圾丟掉，「真的沒有注意到那是別人的食物」。

檢方認為，一般人基於衛生因素，餐點大多隨手攜帶，鮮少會將東西放置在公眾出入的門口並暫時離開。許男買的餐點不多，客觀上確實有讓人誤會是垃圾的可能，而全案又無其他積極事證能證明江婦有主觀犯意，所以不起訴處分。

桃園一名江姓婦人今年3月某日凌晨在街頭做資源回收，見超商門口地上擺著速食店紙袋，隨手拿去扔，結果挨告竊盜，今天才獲桃園地檢署不起訴處分。記者陳俊智／攝影
桃園一名江姓婦人今年3月某日凌晨在街頭做資源回收，見超商門口地上擺著速食店紙袋，隨手拿去扔，結果挨告竊盜，今天才獲桃園地檢署不起訴處分。記者陳俊智／攝影

超商 桃園 竊盜

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