炸雞放超商門口被拾荒婦當垃圾丟 男子氣炸告竊盜

桃園一名江姓婦人今年3月某日凌晨在街頭做資源回收，見超商門口地上擺著速食店紙袋，隨手拿去扔，未料紙袋只是許姓男子暫放，因此被告竊盜，經桃園地檢署調查後，今天才不起訴處分。

據悉，許姓男子當時是進超商買東西辦事，擔心食物被汙染，所以把紙袋放在超商門口，未料回頭要拿已經不見，調閱監視器後，才知被江婦拿走；紙袋內放著完整的炸雞、薯條和飲料，總價約175元，江婦因此被告竊盜。

偵訊時，江婦堅決否認犯行，辯稱當時以為紙袋是別人丟棄的垃圾，才會把它拿走，後來雖有看到食物，但因為疫情關係，自己也不敢亂吃，就當作垃圾丟掉，「真的沒有注意到那是別人的食物」。