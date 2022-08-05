詐領助理費百萬 台南前議員夫妻認罪繳回所得獲緩刑
台南市農會理事長梁順發被控擔任台南市議會第1、2屆議員期間，與妻子王榆羚2人，涉以王姓男子為人頭向台南市議會詐領助理費104萬多元，另楊姓助理入監服刑期間，虛報楊妻為助理，詐領助理費21萬元，梁及妻子認罪且繳回犯罪所得，台南地院今天上午宣判，給予緩刑。
台南地院合議庭認梁順發共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處1年10月，各褫奪公權1年，應執行2年，褫奪公權1年，緩刑2年，並向公庫支付5萬元。另王榆羚非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處1年9月，各褫奪公權1年，應執行1年10月，褫奪公權1年，緩刑2年，並向公庫支付2萬元。
檢警調查，梁順發及妻子二人，2010年12月25日起至2018年12月24日止擔任第1、2屆議員期間，並無聘用王男、張女擔任公費助理之意，由梁妻陪同王男申辦銀行帳戶後，將存摺、印章、提款卡及身分證影本交給梁妻轉交梁；另張女也將帳戶存摺、提款卡及身分證影本交給梁。
梁指示不知情助理，先後聘用王男、張女為公費助理，向台南市議會提報申領第1、2屆每月公費助理補助費、春節慰勞金等，共計詐取第1、2屆助理薪資104萬4千858元。
另楊姓助理入監服刑期無法實際擔任助理工作期間，改以楊男妻子名義向市議會申領助理費用，共計詐取第2屆助理薪資21萬元。
梁及妻子兩人在偵查自白犯罪，並繳交全部犯罪所得，在台南地院合議庭審理時均坦承犯行，依法減輕其刑外，梁妻部分僅處於輔助角色，參酌其情節等認有過重之嫌，酌量減輕其刑。
合議庭認為，梁及妻子素行尚佳，經通知到案後即坦承犯行，並繳回犯罪所得，堪認犯後態度良好，參酌梁自2009年間起至2020年間捐款金額達100多萬元，素行尚佳，給予緩刑，並令梁及妻子應於本判決確定日起6個月內，各支付公庫5萬、2萬元。
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